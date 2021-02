Biden poprvé telefonoval s čínským prezidentem. Kritizoval opatření v Hongkongu i obchodní praktiky

Americký prezident Joe Biden dal najevo, že si dělá starosti ohledně postupu Číny v Hongkongu nebo kvůli situaci v západočínské provincii Sin-ťiang. Stalo se tak ve středu během jeho prvního telefonického rozhovoru s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, o kterém informuje Bílý dům a čínská státní televize. Washington 7:19 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden. | Zdroj: Reuters

Biden zdůraznil, že si dělá „zásadní starosti ohledně nátlakových a neférových obchodních a ekonomických praktik Pekingu, přísných opatření v Hongkongu, porušování lidských práv v Sin-ťiangu a kvůli stále asertivnějšímu chování Číny v regionu, také vůči Tchaj-wanu,“ uvádí se ve zprávě zveřejněné na internetových stránkách Bílého domu.

Prezident Si zase Bidenovi podle čínské státní televize řekl, že konfrontace mezi Pekingem a Washingtonem by znamenala pohromu pro obě strany a že obě země by měly obnovit mechanismy, díky nimž by se vyhnuly nedorozuměním a špatným úsudkům.

Spojené státy dlouhodobě obviňují Čínu z porušování lidských práv muslimských Ujgurů v Sin-ťiangu, Tibeťanů i obyvatel Hongkongu. Zastávají se také Tchaj-wanu, který Čína považuje za svou provincii.

Čínský prezident v této souvislosti Bidenovi řekl, že doufá, že USA budou k těmto tématům přistupovat opatrně, protože se týkají čínské suverenity a územní integrity.