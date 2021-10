Pětice Američanů drží před Bílým domem hladovku. Bidena žádají o prosazení klimatického zákona

„Bolí nás klouby, máme stálé bolesti hlavy. Náš imunitní systém slábne a naše těla pojídají svalovou hmotu. Tohle utrpení je nic proti tomu, co nás čeká v budoucnu a čemu by Joe Biden mohl zabránit, pokud by za svou věc bojoval tak jako my,“ říká Radiožurnálu Kidus Girma, 26letý mladík z Texasu.

Kvůli hladovění skončil na pohotovosti, ale před Bílý dům se vrátil. Vedle něj ho povzbuzuje Ema Goveaová z Kalifornie. Zrovna jí bylo osmnáct, ale místo domácí narozeninové oslavy drží půst v hlavním městě.

„Je to fyzicky velmi náročné, bolí to a je to opravdu těžké. Těžší, než jsem si myslela, a bude to ještě horší. Ale budoucnost bez tolika požárů, co zažíváme u nás v okrese, bez hurikánů a bez hladovějících lidí ve světě – kvůli tomu stojí za to riskovat všechno. Takže se cítím odhodlaná, silná a budu tu držet hladovku, dokud neprojde klimatický zákon nebo dokud toho už naprosto nebudu schopna,“ vysvětluje Ema.

Pětice mladých hladovkářů cítí, že Spojené státy jsou teď na křižovatce, pokud jde o rychlé snižování emisí skleníkových plynů. Bidenem navrhovaný zákon by to umožnil, ale prezident ho v původní podobě není schopný prosadit přes odpor hlavně dvou senátorů své vlastní Demokratické strany.

„Joe Biden dal slib. Víme, že musíme do roku 2030 snížit uhlíkové emise na polovinu. Biden má šanci to zajistit, ale teď ustupuje. Přitom v sázce je o to víc, že začíná summit v Glasgow. Když zákon neschválíme, bude to naše národní ostuda, a navíc na tom závisí nejen Amerika, ale ovlivní to životy miliard lidí po světě. Máme hodně globální moci a vlivu, takže pokud bychom udělali správnou věc, svět by se přidal,“ doplňuje.

‚Není klimatickým lídrem‘

Ema a čtyři další hladovkáři už se dostali i do rozpravy kongresmanů při projednávání klimatického zákona.

Během své akce na ulici mluvili jak se zástupci Bílého domu, tak s Joem Manchinem, demokratickým senátorem ze Západní Virginie. Právě on stojí nejvíc v cestě klimatickému zákonu v podobě, jakou navrhoval Biden.

Podle Emy a jejích přátel Biden místo vytváření tlaku naopak podléhá požadavkům zákonodárců placených ropnými společnostmi.

„U nás v okrese Sonoma zažívám požáry, které jsou kvůli klimatické krizi stále větší. Když jsem tu příčinu kdysi zjistila, myslela jsem, že přece naši lídři, když mají k dispozici stejné vědecké závěry jako já, budou jednat jako rozumní dospělí a udělají všechno možné, aby klimatickou krizi zastavili. Ale Biden a další politici selhávají, nejsou klimatickými lídry. Proto jsem to za ně musela udělat já, zahájit hladovku a dát všanc všechno, co mám,“ dodává Ema.

Vedle ní přikyvují Kidus a Julia – kamarádi z Dallasu, kteří se poznali při letošních, klimatickou změnou umocněných, extrémních mrazech na americkém jihu.

Teď společně dál drží hladovku za budoucnost svou a svých dětí, které chtějí mít. Cítí, že klimatická smyčka se stahuje a že klimatický zákon je na dosah, ale v jimi požadovaném rozsahu zřejmě neprojde.