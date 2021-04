‚Dost bylo modliteb, je čas přijmout nějaká opatření.‘ Biden oznámil nová opatření pro kontrolu zbraní

Epidemie a mezinárodní ostuda – tak nazval prezident Joe Biden problém Spojených států s násilím páchaným útočníky se střelnými zbraněmi. Při svém vystoupení v Růžové zahradě Bílého domu tím uvedl sérii exekutivních rozhodnutí, kterými chce zpřísnit kontrolu zbraní ve své zemi. Biden nová opatření oznámil za situace, kdy jsou změny zákonů na toto dlouhodobé americké téma v Kongresu stále neprůchozí. Washington 7:54 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden oznámil nová opatření pro kontrolu zbraní | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Bidenově řeči u Bílého domu přihlížela řada účastníků či pozůstalých po obětech tragických střeleb. Prezident připomněl dvě neštěstí, která nedávno upoutala pozornost – střelby v Atlantě a ve městě Boulder v Coloradu.

„Asi jste o tom neslyšeli, ale mezi těmito dvěma incidenty, které dělil necelý týden, se stalo dalších 850 střeleb. Zemřelo při nich víc než 250 lidí a 500 bylo zraněno. Pro rány boží, tohle je epidemie – a musí to přestat,“ uvedl Biden.

Mezi nová pravidla, která současný prezident oznámil, patří například změna v oblasti tzv. zbraní duchů. Jde o zbraně, které si lze sestrojit doma z jednotlivých součástek, co nemají sériová čísla a kupující při nich nepodléhá kontrole své minulosti či duševní způsobilosti. To se má teď změnit.

Ministerstvo spravedlnosti také dostalo za úkol vypracovat regulaci výztuh, které zvyšují účinnost velkokapacitních zbraní, což využil nedávno právě střelec v Coloradu. A měla by vzniknout šablona, kterou by americké státy mohly využít k přijímání zákonů o soudních příkazech k odebrání zbraní rizikovým osobám.

Výzva ke Kongresu

„Kongres toho může udělat mnohem víc. A může to udělat hned. Zákonodárci nabídli hodně myšlenek a modliteb obětem, ale neschválili ani jeden federální zákon, aby omezili násilí střelnými zbraněmi. Dost bylo modliteb, je čas přijmout nějaká opatření,“ vyzval Biden Kongres k vylepšení systému kontrol zákazníků při nákupu zbraní nebo k obnovení zákazu prodeje velkokapacitních automatických zbraní běžné populaci. Podpořil také zrušení zákona, podle kterého nelze výrobce žalovat za újmu, kterou jejich zbraně způsobí.

Na Bidenovu výzvu reagoval rychle například republikánský senátor Pat Toomey z Pensylvánie, který už v minulosti stál za návrhem zákona na zpřísnění kontrol při nákupu zbraní. Ten Bidenovu snahu ocenil a šlo by podle něj dosáhnout shody na nové legislativě, která by zamezila, aby se zbraně dostaly do rukou těm, kteří na jejich držení nemají nárok. Toomey k tomu připojil poznámku, že by to muselo být se vším respektem k právům těch Američanů, co dodržují zákony.

I sám Biden nová opatření nezapomněl uvést slovy, proč tím nijak neporušuje právo na držení zbraně vyplývající z druhého dodatku ústavy. Tu hranici má ale samozřejmě ve Spojených státech každý o dost jinde a ani vyjádření jednoho republikánského senátora není zárukou budoucího úspěchu této iniciativy. I když třeba na zpřísnění kontrol při nákupu zbraní se podle průzkumů shoduje víc Američanů, než by se mohlo zdát. Univerzální systém těchto kontrol podporuje podle průzkumu Public Policy Polling i 83 procent držitelů zbraní. Ovšem v Kongresu je to i tak zatím neprůchozí.

Vlivná Národní asociace držitelů zbraní nazvala Bidenovu iniciativu cirkusem a snahou demontovat druhý dodatek Ústavy, vyzvala k odporu a k boji proti novým opatřením. NRA se obává, že mohou znamenat požadavek, aby se zákony dodržující Američané vzdali svého zákonného majetku, nebo umožní státům, aby rozšířily příkazy ke konfiskaci zbraní. Mimochodem – zmíněný průzkum ukázal, že i skoro tři čtvrtiny členů Národní asociace držitelů zbraní podporují univerzální systém prověrek při nákupu zbraní, na rozdíl od organizace samotné – a ta sponzoruje řadu politiků a v Kongresu má velký vliv.