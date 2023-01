Biden je v polovině funkčního období. Americkou společnost nesjednotil, hodnotí politolog

Prezident Spojených států, demokrat Joe Biden, v polovině svého prvního funkčního období. Jeho dva roky v Bílém domě pro Český rozhlas hodnotí Robert Shapiro z Kolumbijské univerzity v New Yorku, profesor politologie se zaměřením na tvorbu americké prezidentské politiky a veřejné mínění. Rozhovor Washington 12:16 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Spojených států, demokrat Joe Biden | Foto: Julia Nikhinson | Zdroj: Reuters

Když si poslechneme, jak Američané hodnotí Joea Bidena, to spektrum je vzhledem k atmosféře ve Spojených státech velmi pestré. Od chvalozpěvů, že jde o nejúspěšnějšího prezidenta od Franklina Roosevelta, až po nenávistné odsudky, že je nejhorším prezidentem všech dob. Jak byste Bidena věcně zhodnotil vy, pokud měřítkem bude to, jak efektivní byl v plnění slibů svým voličům?

Pokud jde o produktivitu a o řešení problémů naší země, hlavně těch ekonomických vyplývajících z pandemie, tak tam byl neuvěřitelně efektivní v prosazování zákonů. Pomohlo mu samozřejmě, že ve volbách 2020 získali demokrati i většinu v Kongresu.

Prosadil Americký záchranný plán jako reakci na následky pandemie nebo zákon o infrastruktuře, u kterých bylo docela působivé, jak dokázal sjednotit levicové a středové křídlo Demokratické strany a jak se mu dařilo vše balit do zákonů, které vyžadují jen prostou většinu. V tom byl Biden impozantní.

Pokud jde o problémy, které se objevily – jedním z nich byla inflace. U té se můžeme přít o tom, jestli se dala předvídat, nebo ne. Dá se vykládat jako důsledek těch přijatých zákonů, ale objevila se i v zemích, které takové výdajové zákony nepřijaly, a hodně ji způsobovaly problémy dodavatelských řetězců.

Co bylo černou kaňkou Bidenovy administrativy, to byl způsob ukončení války v Afghánistánu, to skončilo debaklem. Jeho nízká popularita odráží právě tohle, ale částečně i rozdělení naší země. Mezi demokraty má Biden neobyčejně dobré hodnocení, mezi republikány neobyčejně špatné a nezávislí voliči jsou rozdělení – celkově to dává popularitu znatelně pod padesáti procenty.

Dostáváme se do éry, kdy žádný americký prezident nebude mít výrazně odlišná čísla, pokud jde o ten průměr z průzkumů, které měří popularitu? Protože ta Bidenova čísla teď v podstatě kopírují Trumpova, a ať jste demokrat, nebo republikán, tak když časem ztratíte podporu části vlastních voličů, vždy existuje velká část společnosti, kterou si nezískáte za žádných okolností.

Stranické vyhranění, pokud jde o podporu amerického prezidenta, je největší v historii. To se táhne od Obamy přes Trumpa až po Bidena. Ale neřekl bych, že takto nízká podpora je nevyhnutelná.

Dám příklad – pokud by inflace byla dvě procenta, Bidenova popularita by se spolehlivě držela nad padesáti procenty. Jsou aspekty prezidentství, které volič uznává. Když ne republikánský, tak ten nezávislý. A to zaručí čísla popularity o mnoho vyšší než teď u Bidena.

Joe Biden postavil svou kampaň na motivu sjednocování, sliboval to i ve své inaugurační řeči, a nakonec dospěl do fáze, kdy loni v září ve zvláštním projevu k národu výslovně odsoudil trumpovské republikány jako hrozbu pro demokracii. Jakou práci tedy vlastně odvedl ve snaze sjednocovat Američany?

To nedokázal. I Obama, když byl prezidentem, doufal, že zemi sjednotí – a narazil do zdi, pokud jde o republikánskou opozici. Po Obamově zvolení se mezi republikány uchytilo úsloví, že úkolem je, aby Obama zůstal prezidentem jen na jedno období. A tato mentalita přetrvala i do doby Bidenovy vlády.

Biden dokázal získat nějakou míru nadstranické podpory pro svou politiku v oblasti infrastruktury. Ale povaha stranického konfliktu v naší zemi je teď taková, že stát se tak kompromisním prezidentem, jak sliboval Biden, je stále těžší. Součástí politického boje se totiž stalo to, co nazýváme citovou stranickostí.

Jde o stranický konflikt s vysokou mírou emocí, kde nejde jen o nesouhlas s politikou té druhé strany, ale i o to, že lidé mají k té druhé straně a jejím politikům odpor. Objevovalo se to už za Obamy se vzestupem Tea Party, ale dalo se to pozorovat to už během 90. let s animozitou republikánů vůči Clintonovi – a samozřejmě i naopak směrem od demokratů k republikánským lídrům.

Co je nepřehlédnutelné – jak doslova každý Bidenův krok komentuje a kritizuje jeho předchůdce v Bílém domě Donald Trump. To je v rozporu s tradicí amerických prezidentů veřejně nekomentovat výkony svých pokračovatelů v Bílém domě. A také Biden Trumpa veřejně kritizuje, udělal to už i jmenovitě, i když se tomu většinou vyhýbá a Trumpovi říká třeba „ten bejvalej“… Jsme tedy svědky toho, jak vznikají nové prezidentské normy?

Trump porušil v podstatě všechny dosavadní normy a pravidla politiky. A Biden se stejným způsobem snažil mobilizovat demokraty – tím, jak jde po Trumpovi a jeho skupině republikánů. A zdá se, že to v posledních volbách zafungovalo, když se demokratům dařilo líp, než se čekalo.

Pojďme se teď trochu projít těmi hlavními motivy, které provázejí Bidenovo prezidentství. Pokud jde o inflaci, která je i v Americe zásadním politickým tématem. Udělal Biden v této souvislosti výrazné chyby, nebo se prostě choval tak, jak se u prezidenta Demokratické strany předpokládá?

Je nesporné, že ekonomové a centrální banka uznali, že nešlápli na brzdu včas. Rozhodli se nezvyšovat úrokové sazby v momentě, kdy to zřejmě měli udělat. Mysleli, že růst cen je dočasný, ale ukázalo se, že je to trvalejší jev. Takže nějaké chyby od ekonomů a centrální banky tam byly.

Samozřejmě, velkou prioritou demokratů je udržet nízkou nezaměstnanost. Pokud mají na výběr mezi vyššími cenami a vyšší nezaměstnaností, nechají růst ceny, aby nestoupala nezaměstnanost. Ta je tři a půl procenta a to je mimořádné. Kdybychom měli nezaměstnanost deset procent, volby 2022 by se mnohem víc podobaly těm klasickým, kdy strana, co není u moci, vyhraje ohromujícím způsobem, jako třeba v roce 2010.

Tématem, které je pro mnoho hlavně republikánských voličů důležité, je imigrace a jižní americká hranice. Biden jako by se ho snažil veřejně moc neřešit, osobně se k hranici vydal až teď v lednu. Samozřejmě davy překračující americkou hranici jsou problémem hlubším, souvisí třeba i se změnou klimatu. A Biden je za svou imigrační politiku kritizovaný i z druhé strany. Co mohl udělat jinak?

Progresivní křídlo demokratů si teď stěžuje, že se Biden snaží zpřísnit pravidla pro žadatele o azyl ve Spojených státech. Ale právě téma imigrace spolu se zločinem a inflací patří k těm, kde Bidenova administrativa podala nedostatečný výkon.

Teď se Biden snaží zaujmout silnější postoj, což naštve progresivní demokraty. Ale je to realita, pro Spojené státy je neudržitelný ten počet lidí překračujících jižní hranici. Biden by samozřejmě mohl zkusit pomáhat zemím, odkud ti lidé přicházejí, ale to je složitý a dlouhodobější problém.

Jeho administrativa zkrátka došla k závěru, že musí počet lidí překračujících hranici omezit. Už se stavějí na zadní i starostové demokraty ovládaných měst, která nové žadatele o azyl už nezvládají přijímat.

Joe Biden prosadil zákon, který je označován za nejsilnější legislativu amerických dějin na ochranu klimatu. Na druhou stranu jsou v něm ale stále značné ústupky fosilnímu průmyslu, a tak jsou americké klimatické závazky stále v ohrožení. Jak byste Bidena hodnotil v tomto směru?

Že se mu podařilo cokoli v této oblasti, byl neobyčejný úspěch. Prosadil klimatický zákon bezprecedentního významu. V tom smyslu je irelevantní, že se nepovedlo všechno, co bylo potřeba. Je to složité v tom, že jde o obrovský problém a že efekt toho zákona přijde až za delší čas.

Navíc teď když mají většinu ve Sněmovně republikáni, prosadit cokoli dalšího na ochranu životního prostředí bude nemožné. Tečka. A to je jen jedna část Kongresu. Kdyby se republikáni dostali k moci v celém Kongresu i v Bílém domě, zřejmě by se pokusili zastavit to, co se Biden pokusil nastartovat.

Zmínil jste nezvládnuté ukončení války v Afghánistánu, v té době Bidenovi také skokově klesla popularita mezi Američany. Víme, že ten proces zahájila už Trumpova administrativa, a podle svědectví sesbíraných zvláštní kongresovou komisí Donald Trump nařídil okamžité stažení z Afghánistánu poté, co prohrál volby. To se ale nestalo a chaotické stažení vojsk pak provedla Bidenova vláda. Byl to jeden z klíčových momentů těch dvou let?

Pamatujte, že Bidenova vláda měla být tou profesionálnější oproti Trumpově administrativě. A chyba, kterou předvedl v Afghánistánu, se od tak zkušeného lídra, jako je Biden, nečekala.

Jeho vláda měla předvídat a zvládnout to lépe. Chyba byla na straně zpravodajských služeb a armády. Byly naprosto nepřipravené na to, že Afghánistán tak rychle padne. A tohle je Bidenova zodpovědnost, on byl u moci, jeho lidé na tom měli usilovněji pracovat.

Druhou válkou, na kterou musel Biden reagovat, je ta ruská na Ukrajině. To je úplně jiný příběh, kritika vůči jeho administrativě tam slyšet moc není, pomáhá mu samozřejmě, že podpora Ukrajiny je do značné míry nadstranická. Proč je v tomto případě hodnocený spíš kladně?

Ano, Bidenův přístup k situaci na Ukrajině je úspěch. Samozřejmě je to zásluha samotných Ukrajinců, ale taky Bidena, který dokázal mimořádným způsobem obnovit spojenectví s Evropou.

Evropané a Spojené státy jsou v tomto ohledu úžasně jednotní a někteří analytici byli ohromeni, že to vydrželo tak dlouho, přestálo to dopady omezení energetických dodávek z Ruska. Ale Bidenovi v tomto pomáhá, že Ukrajina má v Kongresu nadstranickou podporu. Republikáni jsou v tomto rozdělení a část z nich stále chce chránit národní zájmy proti jakémukoli nepříteli. Bez toho by to měl Biden směrem k Ukrajině horší.

Myslíte, že Biden bude schopen udržet tuto nadstranickou podporu a taky míru americké pomoci Ukrajině, když teď Sněmovnu ovládají republikáni, a jak jsme viděli při volbě jejího předsedy, trumpovské křídlo tam má velký vliv?

Dokud budou sjednocení Evropané a dokud bude Ukrajina schopná Rusům vzdorovat, tak si myslím, že to tak bude. Pokud by se tohle změnilo, může to vést i k americkému přehodnocení věcí.

Jak podstatné je to, jakým způsobem dovede Biden tuto vzdálenou válku a její důležitost vysvětlovat Američanům?

Mezi politickými lídry existuje v podstatě konsenzus, že Spojené státy by měly zaujmout právě takovouto pozici. To je ještě podstatnější než to, jak efektivní je Bidenovo vysvětlování války Američanům. To je užitečné hlavně tím, že pomáhá sjednocovat lídry. Bez konsenzu mezi nimi by veřejná podpora pominula.

Příští rok čekají Spojené státy další prezidentské volby. Joe Biden nedávno oslavil osmdesátiny. Pokud by byl znovuzvolen, končil by v Bílém domě coby 86letý. K tomu jeho nízká popularita. Ale na druhou stranu relativní úspěch demokratů v kongresových volbách, tradičně silná pozice obhájce úřadu. Když si tohle všechno poskládáte a přičtete stav Demokratické i Republikánské strany – očekáváte další Bidenovu kandidaturu, kterou stále ještě oficiálně neoznámil?

Podle mě se Biden bude o funkci prezidenta ucházet znovu, pokud to bude vypadat, že protikandidátem bude zase Trump. Protože toho v roce 2020 porazil a Trumpova popularita od té doby nevzrostla. Hlasovalo se před útokem na Kapitol nebo předtím, než u Trumpa nalezli utajované dokumenty.

Pokud by se zdálo, že republikánským kandidátem nebude Trump, Bidenovi by se tím ztížilo prověřování možných soupeřů, a to by mohlo vést k tomu, že kandidovat nebude. Ale bude to záležet na Bidenovi samotném. Myslím, že jeho strana má dost rozumu na to, aby proti němu nestavěla žádného jiného kandidáta, pokud se Biden rozhodne do toho jít.

A můžeme pozorovat, že svou kampaň proti Trumpovi už Biden odstartoval. Ale víc než to, kdo bude kandidovat, ovlivní výsledek příštích prezidentských voleb to, v jakém stavu bude naše země. Pokud se zlepší ekonomická situace, může být pro republikány složité demokraty porazit. Takže záležet bude i na výkonu Bidenovy administrativy.

Budou Američané volit prezidenta, který by v úřadě oslavil 86. narozeniny?

Pokud to bude proti Trumpovi, tak lidi budou Bidena volit. Nezapomeňte, že Trump je taky starý.

Vidíte mezi demokraty někoho, kdo by mohl uspět, pokud by se Biden rozhodl nekandidovat?

Máte tam všechny ty kandidáty z roku 2020. Někteří z nich by asi znovu kandidovali. Kamala Harrisová coby viceprezidentka je v silné pozici. A pak některé osobnosti úspěšné v loňských volbách. Zejména guvernérka Michiganu. Nebo guvernér Colorada.

A pokud jde o Donalda Trumpa, má podle vás ve Spojených státech ještě politickou budoucnost?

Ano. Stále je to přední republikánský kandidát. Průzkumy ukazují, že má velmi silnou základnu podporovatelů. Některé naznačují, že floridský guvernér DeSantis nebo další možní kandidáti ho mohou v republikánských primárkách vyzvat na souboj. Trump ho může prohrát. Ale jen pokud proti němu bude jeden soupeř. Pokud jich bude víc a hlasy se rozmělní, Trumpovi bude k republikánské nominaci stačit i menšinová podpora voličů.

To už se mu ostatně povedlo v roce 2016.

Ano, tam bylo 17 kandidátů a Trumpovi nakonec stačilo asi 30 procent hlasů.