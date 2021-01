Britský soud odmítl vydat Spojeným státům Assange. Má obavu o jeho duševní stav

Britský soud odmítl žádost USA o vydání zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange, píše AP. Australan v USA čelí obvinění ze špionáže. Uvedl, že kvůli jeho duševnímu stavu by to mohlo být „tyranské”. Okresní soudkyně Vanessa Baraitserová v pondělí uvedla, že pokud Assange pošle do USA, tak pravděpodobně spáchá sebevraždu. Aktualizujeme Londýn 12:16 4. 1. 2021 (Aktualizováno: 12:37 4. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange dorazil k soudu osobně | Zdroj: Profimedia

Soudkyně zároveň podle agentury AP uvedla, že Assange je „depresivní a někdy zoufalý muž”, který má „intelekt a odhodlání” obcházet preventivní opatření proti sebevraždám ve věznicích.

Americká vláda už vzkázala, že se proti rozhodnutí odvolá. Assangeovi právníci chtějí požádat o jeho propuštění z londýnského vězení, kde pobývá déle než rok a půl.

Server WikiLeaks na sebe strhl pozornost médií z celého světa v roce 2010, když publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters.

Server poté mimo jiné zveřejnil množství tajných zpráv, převážně polních hlášení amerických vojáků z let 2004 až 2009, a tajných amerických diplomatických depeší.

Americká justice ale žaluje Juliana Assange z dvou desítek trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů.

Hrozí mu až 175 let vězení. Ve strachu z vydání do Spojených států se Assange od června 2012 skrýval sedm let na ekvádorském velvyslanectví v Londýně.

