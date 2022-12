Nekončící sněhová bouře v Severní Americe si vyžádala až 28 obětí. Lidé zůstávají bez elektřiny

BBC uvádí, že nepříznivým počasím je nějakým způsobem zasaženo 250 milionů lidí, přes milion z nich je bez dodávek proudu. Podle CNN bylo v pátek ve Spojených státech zrušeno více než 5000 letů, v sobotu přes 3400 a další tisícovka zrušených letů byla ohlášena na neděli.

Nejhorší mrazy postihují americký stát Montana, kde teplota klesá k minus 45 stupňům Celsia. Meteorologové uvedli, že v národním parku Glacier v Montaně a na přilehlých kopcích a planinách by mohlo napadnout přes 20 centimetrů sněhu a vítr může dosahovat 144 kilometrů za hodinu.

At least 9 people died due to a snow storm in the United States. In the video, the states of New York and Michigan.



According to the media, due to strong winds and a sharp cold snap, more than a million households were left without electricity.#WinterStorm #USA pic.twitter.com/l4dOEo1fdq