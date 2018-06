Světový mír a koktejly v Singapuru. Bílý dům oznámil čas summitu s Kimem: 12. června v 9 ráno

Summit amerického prezidenta a severokorejského vůdce, nad kterým dlouho visel otazník, odstartuje v úterý 12. června v 9 hodin ráno. Oznámila to mluvčí Bílého domu, podle níž míří přípravy napjatě očekávané schůzky do finále. V Singapuru už se na summit obou vůdců pilně chystají. Mimo jiné do světa vypustili zlaté pamětní mince a příležitost za pačesy popadl také jeden z místních barů, který začal míchat nové koktejly Kim a Trump.

Doporučujeme Washington 20:14 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít