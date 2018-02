Trump ohlásil nové sankce proti KLDR. Pokud selžou, hrozí 'velmi tvrdou druhou fází"

Americký prezident v pátek oznámil nové sankce proti Severní Koreji, které mají postihnout její finanční zdroje a dodavatele paliv. V projevu na výroční Konferenci konzervativní politické akce (CPAC) Donald Trump ohlásil „dosud nejrozsáhlejší balík sankcí“. Později v Bílém domě varoval, že pokud sankce selžou, nastoupí blíže neurčená „druhá fáze“. Washington 22:35 23. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump během tiskové konference v Rose Garden. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

Nová opatření se týkají více než padesátky plavidel a plavebních a obchodních společností, které podle Washingtonu umožňují Pchjongjangu, aby se vyhýbal dříve vyhlášeným sankčním opatřením.

Podle prohlášení ministra financí Stevena Mnuchina nové sankce postihují 28 plavidel, tedy prakticky veškeré severokorejské obchodní loďstvo. Bude jimi rovněž postiženo 27 společností a navíc jedna osoba. Jde o tchajwanského občana Tsang Jün Jüana, který údajně koordinuje vývoz severokorejského uhlí a pokusil se dojednat dodávku ropy z Ruska do KLDR.

Trump v pátek rovněž pohrozil „druhou fází“ nátlaku na Severní Koreu, pokud sankce nebudou fungovat. Na tiskové konferenci v Bílém domě sice neupřesnil, co by takový postup znamenal, varoval ale, že půjde o „velmi tvrdou“ záležitost.

„Je to vážně ničemný stát. Pokud se s nimi dohodneme, bude to velká věc. Pokud ne, něco se musí stát,“ řekl šéf Bílého domu. „Druhá fáze“ by podle Trumpa byla „velmi tvrdá a pro svět velmi nešťastná“.

Podle vládních činitelů mezi subjekty vystavenými novým sankcím není žádná ruská společnost ani loď. Plavidla jsou podle agentury Reuters registrována kromě KLDR v několika dalších asijských zemích, dále v Tanzanii, Panamě a na Komorských ostrovech.

Podle Bílého domu jsou nové sankce trestem za pokračování severokorejského jaderného programu. Oficiálně je zavede americké ministerstvo financí.