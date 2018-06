Severokorejci předají Trumpovi dopis od Kima. Rozhodne o summitu v Singapuru?

Americký prezident Donald Trump v pátek dostane osobní dopis od severokorejského vůdce Kim Čong Una. Do Bílého domu ho doručí zvláštní emisar. Ten už od středy jedná v USA o možné schůzce obou politiků. Jestli se ale plánovaný, odřeknutý a znovu plánovaný summit v Singapuru opravdu uskuteční, zatím není jasné. Změní to Kimův dopis? Washington 10:24 1. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rukopis severokorejského vůdce Kim Čong-una (ilustrační snímek). | Foto: Korea Summit Press Pool | Zdroj: Reuters

Na list od severokorejského vůdce se nyní čeká s velkou netrpělivostí. Bude v něm buď ochota, nebo naopak odmítnutí Kim Čong-una sejít se v Singapuru s Donaldem Trumpem a vést požadovaný věcný a konstruktivní dialog.

Americký ministr zahraničí Pompeo se sešel s emisarem KLDR Kim Jong-čcholem Číst článek

Od středy jedná v New Yorku americký ministr zahraničí a někdejší ředitel CIA Mike Pompeo s bývalým šéfem severokorejských tajných služeb Kim Jong-čcholem. Podle Donalda Trumpa a Mikea Pompea jsou tato jednání velmi nadějná, velmi vstřícná, singapurský summit je prý velmi blízko. Ale vše bude v dopise.

Singapurskou schůzku ovšem může definitivně pohřbít neústupnost Spojených států. A také jejich spojenců: Japonska a Jižní Koreje. Obě tyto země totiž stále trvají na tom, že v Singapuru se musí už konečně začít mluvit o tom, jak a kdy začne Severní Korea likvidovat své jaderné zbraně.

Americký prezident Trump ve čtvrtek znovu řekl, že pokud by Kim na summit kývl a jednání by pak byla obecná a nicneříkající, budou zbytečná a schůzka by neměla smysl.