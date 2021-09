Lidé ve Spojených státech stávkovali za ochranu klimatu. Senátory čeká jednání o přelomovém zákonu

Ve Spojených státech vyrazili studenti, ale i lidé z dalších generací, stávkovat do ulic za ochranu klimatu v době, kdy vrcholí vyjednávání o přelomovém zákonu. Jeho návrh obsahuje projekty v přepočtu za 80 bilionů korun, mnoho z nich míří právě na klimatická opatření.

Američanům a tím i světu by pomohla výrazně snížit uhlíkové emise rychlým přechodem k obnovitelným zdrojům nebo podporou hromadné a elektrifikací silniční dopravy včetně nákladní. Vše má v rukou hrstka členů Kongresu, dost možná jeden jediný. Od stálého zpravodaje Washington 16:35 25. září 2021

Před budovou Kongresu stojí na stupínku Jamie Mindenová, studentka, která se do Washingtonu nedávno přistěhovala z Kalifornie. Ostatním, kdo přišli stávkovat za klima, vypráví, jak před čtyřmi lety v její bývalé škole začali rušit vyučování, protože je některé dny nebezpečné chodit ven.

Jako malá prý sezóny požárů nevnímala, ale v posledních letech je její rodné údolí u San Jose požáry obklopeno, vzduch je od srpna do října nedýchatelný, lidé umírají a ona prý začala trpět nočními můrami. Budí ji sny, jak její domov hoří.

„Je to skutečně skličující vyrůstat v tom kouři a vidět všechnu tu zkázu. Doslova dýcháte spálená mrtvá těla. A je velmi frustrující a k vzteku přijet sem do Washingtonu a vidět tu nečinnost. Prezident Biden má hodně líbivých slov, ale já chci vidět činy. On naopak rozšířil mořskou těžbu ropy. My teď voláme po tom, aby Kongres schválil Bidenovy návrhy zákonů s klimatickou infrastrukturou. Amerika pořád nemá zákony, které by komplexně řešily klimatickou krizi. A to je kritické,“ popisuje Jamie.

Některé zákony by mohly vést k úplnému odstavení uhlí Spojených států do roku 2030 | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Právě takové návrhy zákonů leží teď v Kongresu.. Jeden z nich obsahuje v přepočtu skoro 80 bilionů korun na řadu klimatických projektů, které by Spojené státy přiblížily plnění Pařížské dohody. Například by mohly vést k úplnému odstavení uhlí do roku 2030. Ovšem jde o mamutí a tematicky velmi rozmanitý balík zákonů, který může ztroskotat na jakémkoli detailu.

Jeden z návrhů zákonů v Kongresu obsahuje v přepočtu skoro 80 bilionů korun na řadu klimatických projektů | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Republikánům mimo jiné vadí, že podle nich demokrati chtějí tak objemnou legislativu prosadit rychle, bez možnosti detailně ji prodiskutovat. Ale i kdyby zákon podpořili všichni ostatní demokrati, může vše ztroskotat na Joeu Manchinovi. To je demokratický senátor zvolený v silně republikánské Západní Virginii, finančně podporovaný těžaři plynu a uhlí. Jeho stát tato paliva ve velkém produkuje a Manchin říká, že zákon je příliš nákladný, nedává smysl a že on ho nepodpoří.

Studenti stávkující za klima ve Washingtonu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Je neuvěřitelně frustrující, že Joe Manchin odmítá jednat. U nás v Kalifornii hasiči obětují životy, aby zachraňovali lidi a jejich domovy. A senátoři jako on se nevzdají ani špetky politického kapitálu, aby zachránili naše životy, naši planetu. Snad v sobě najdou trochu lidskosti. Zatím moc nevěřím, že ten zákon projde. Ale budeme sem na schody Kapitolu chodit místo školy každý pátek, dokud ho neschválí,“ plánuje Jamie Mindenová, jedna z organizátorek americké části světové stávky za klima, která tady u Kapitolu končí kolektivním zpěvem.