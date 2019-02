Konec nejistoty. Republikáni se s demokraty shodli na podmínkách financování vlády

Demokraté a republikáni v Kongresu USA dosáhli rámcové dohody na podmínkách financování vlády, aby se předešlo pádu části federálních úřadů do platební neschopnosti. V pondělí večer místního času (v úterý nad ránem SEČ) to podle agentury Reuters oznámili straničtí vyjednávači s tím, že nyní musí vyslovit souhlas prezident Donald Trump. Aktualizováno Washington/El Paso 6:17 12. 2. 2019 (Aktualizováno: 6:37 12. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákon o financování vlády musí být schválen do pátku, jinak opět hrozí, že část federálních úřadů nebude mít peníze na svůj provoz. Ilustrační foto | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Republikánský senátor Richard Shelby, který se vyjednávání zúčastnil, prohlásil, že na podrobnostech dohody zahrnující zabezpečení hranic budou nyní pracovat na nižší úrovni stranické týmy. Dodal, že časový rámec pro dokončení dokumentu stanoven nebyl.

„Dosáhli jsme rámcové dohody ohledně vnitřní bezpečnosti a dalších šesti zákonů. Naši asistenti teď budou horečně rozpracovávat podrobnosti. Víc v tuhle chvíli neprozradíme, nechceme zabíhat do konkrétních čísel, ale jde o výsledek naší společné práce,“ řekl Shelby.

Demokratická kongresmanka Nita Loweyová nicméně uvedla, že podrobnosti dohody by mohly být hotové do středy.

Zákon o financování vlády musí být schválen do pátku, jinak opět hrozí, že část federálních úřadů nebude mít peníze na svůj provoz.

Ačkoli podmínky dohody oficiálně zveřejněny nebyly, televize CNN s odvoláním na nejmenované zdroje informovala, že ujednání počítá s uvolněním necelých 1,4 miliardy dolarů (31,5 miliardy korun) na vybudování nové pohraniční bariéry v délce 88,5 kilometru v oblasti Rio Grande Valley na jihu Texasu.

Trump přitom žádal 5,7 miliardy dolarů na zeď dlouhou 346 kilometrů. Dokument navíc budovat betonové zdi zakazuje a umožňuje stavět bariéry jen podle již existujících způsobů.

Podmínky dohody

Dohoda počítá s nákupem nových bezpečnostních zařízení a s modernizací kontrolních procedur na hraničních přechodech. Celní služba by měla rozšířit početní stav svých zaměstnanců. V dohodě není demokratický návrh omezit počet míst v detenčních zařízeních, který měl za cíl snížit počty internovaných přistěhovalců.

Demokraté od tohoto požadavku ustoupili, což prý výrazně posunulo jednání kupředu. Pokud by prezident ujednání schválil, měla by vláda zajištěny finance do konce letošního září.

Dohoda má údajně podporu vůdce republikánů v Senátu Mitche McConnella a demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Zda ji ale podpoří Trump, není podle amerických médií zdaleka jisté. Prezident dal v minulých dnech několikrát najevo, že nebudou-li součástí dohody požadované peníze na stavbu zdi, je jednání zbytečné.

Komentátor televize Fox News Sean Hannity, který bývá označován za neoficiálního Trumpova poradce, se o pondělní předběžné dohodě vyjádřil kriticky. „Každý republikán, který tento úpadkový kompromis podporuje, si to bude muset zodpovědět,“ řekl v noci na úterý.

Trump v El Pasu

Americký prezident Donald Trump se mezitím se v pondělí večer místního času zúčastnil setkání se svými příznivci v El Pasu. Na mítinku řekl, že ho poradci těsně před vystoupením chtěli informovat o pokroku v jednáních. On to ale odmítl s tím, že se chce raději věnovat lidem z Texasu. „Takže nevím, co mysleli tím pokrokem,“ řekl davu.

Americký prezident během shromáždění obhajoval výhody pohraniční zdi. Bariéra podle něj chrání lidské životy.

Trump says "we’re building the wall anyway" after Congress reaches spending deal in "principle" https://t.co/tFHyQswCmJ pic.twitter.com/xa90KnsrQr — The Hill (@thehill) 12. února 2019

Trump také označil El Paso za jedno z nejbezpečnějších amerických měst. „Díky silné pohraniční zdi,“ řekl. Poznamenal také, že mexické město Ciudad Juárez, které s El Pasem bezprostředně sousedí, má mnohem více vražd. „Zdi fungují,“ dodal.

,Dokončit zeď‘

Z výstavby zdi udělal Trump ústřední téma své prezidentské kampaně v roce 2016. Kdysi všudypřítomné transparenty Build the Wall (Postavit zeď) nyní nahrazuje heslo Finish the Wall (Dokončit zeď). Ke změně vyzval sám Trump, podle kterého se již velké části zdí staví.

„My zeď stavíme,“ řekl prezident. „Skandovat by se nyní mělo ,dokončete zeď‘, protože se velká část zdi buduje,“ prohlásil.

Souběžně s Trumpem uspořádal v El Pasu mítink také bývalý demokratický kongresman Beto O'Rourke, který z tohoto města pochází. O'Rourke, která podle médií zvažuje prezidentskou kandidaturu, se domnívá, že pohraniční zeď u El Pasa bezpečnost ve městě naopak snižuje.

Trump se během projevu zmínil o tom, že O'Rourkeho shromáždění mělo tomu prezidentskému konkurovat. „My tady máme, řekněme, 35 000 lidí a on 200 až 300 lidí, to není dobré,“ uvedl Trump. „Řekl bych, že to může být konec jeho prezidentského snažení,“ dodal. Podle odhadu AP se O'Rourkeho mítinku zúčastnilo několik tisíc lidí.