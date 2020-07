Prezidentské volby na dálku. Miliony Američanů budou kvůli koronaviru na podzim volit korespondenčně

Vzhledem k pandemii covidu-19 bude milionům Američanů v podzimních prezidentských volbách umožněno hlasovat korespondenčně. Řada amerických států totiž rozšiřuje přístup ke hlasování na dálku, jež může být považováno za bezpečnější alternativu k fyzické přítomnosti ve volebních místnostech, píše americký list The Washington Post. Washington 15:22 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Tom Brenner | Zdroj: Reuters

Téměř 180 milionů oprávněných voličů bude podle nynějších podmínek mít možnost hlasovat korespondenčně. Asi 22 milionů z nich přitom žije ve státech, kde bude obava z nákazy koronavirem považována za pádný důvod pro korespondenční hlasování nebo kde své rozhodnutí hlasovat vzdáleně nebudou muset voliči zdůvodňovat.

USA registrují kolem 70 000 nových případů nákazy koronavirem, nejzasaženějším státem je Kalifornie Číst článek

Ve 34 státech a ve Washingtonu D.C. už nyní má každý oprávněný volič možnost hlasovat vzdáleně. Mnoho z těchto míst však nyní proces ještě zjednodušuje. Kalifornie začne registrovaným voličům zasílat volební lístky, čímž se připojí ke státům jako Colorado, kde už dříve byla možnost poštovního hlasování zavedena pro všechny oprávněné voliče. Mnoho států také zašle každému registrovanému voliči žádost o vzdálené hlasování.

63 milionů voličů

V celé zemi se tyto změny dotknou 63 milionů oprávněných voličů. V některých státech, jako například v Nebrasce, plánují některé volební okrsky zasílat žádosti o korespondenční hlasování i bez celostátního nařízení.

Fyzická přítomnost ve volební místnosti zůstane jedinou možností pro voliče v devíti státech, a to pokud jim nebude udělena výjimka z jiného důvodu než je obava z nákazy koronavirem. Tradičně se za pádný důvod pro takzvané nepřítomné hlasování považuje nemoc či vojenská služba.

Lidé v karanténě nebudou volit. ‚Hlasování pro ně do voleb nelze zařídit,‘ tvrdí Hamáček Číst článek

Postoj ke korespondenčnímu hlasování však není vždy odrazem stranické příslušnosti. Několik takzvaně modrých států, tedy těch, jejichž voliči se kloní převážně k demokratům, umožňuje univerzální korespondenční hlasování již řadu let, je tomu tak ale i v Utahu, kde je voličská základna převážně červená, tedy republikánská.

V mnoha jižanských, tradičně republikánských státech nebude strach z nákazy koronavirem považován za důvod ke korespondenčnímu hlasování. Stejné stanovisko ale zatím zaujímají i New York a Connecticut.

Prezidentské primárky

Téměř polovina z padesátky amerických států kvůli koronaviru rozšířila možnost korespondenčního hlasování v prezidentských primárkách. Méně jich tak ale hodlá učinit i v listopadových volbách, zatímco se tato varianta čím dál více stává otázkou stranické příslušnosti a panují obavy z právních sporů.

‚Mám roušku a rád ji použiju.‘ Trump mění svůj postoj k pandemii, obnovil i pravidelné brífinky Číst článek

Americký prezident Donald Trump se opakovaně nechal slyšet, že poštovní hlasování bude zneužíváno k volebním podvodům. Jeho obavy se však liší od názorů volebních odborníků, včetně mnohých jeho stranických kolegů z řad republikánů, kteří prosazují tuto možnost. Podle nedávné analýzy WP bylo odhaleno pouze 372 možných případů podvodu u zhruba 14,6 milionu hlasovacích lístků zaslaných poštou v letech 2016 a 2018.

Četné překážky

I ve státech, kde hlasování v nepřítomnosti nebylo zjednodušeno, se očekává, že vzroste počet žádostí o možnost hlasovat vzdáleně. Volební činitelé tak budou čelit četným překážkám, patrně s nedostatkem finančních prostředků a v časovém shonu. Musí například zajistit velké množství specializovaných obálek a papíru.

Problémem voleb a karantény se bude zabývat pracovní skupina. Hamáček připustil i jejich odložení Číst článek

K otevření, třídění a sestavování poštovních hlasovacích lístků a ověřování podpisů budou zapotřebí další zaměstnanci a v některých případech i stroje. Tento personál musí být vyškolen a voliči musí být v tomto procesu vzděláváni. Tyto neočekávané výdaje přitom přichází v době, kdy pandemie výrazně narušila rozpočty.

„Fungují bez zaměstnanců, které by potřebovali za běžné situace, a zároveň nemají dostatek strojů," uvedla Amber McReynoldsová, ředitelka nestranické neziskové organizace Vote at Home (Hlasuj doma), která propaguje korespondenční hlasování. „Nic z toho není novým problémem, pandemie to však zhoršuje,“ doplnila.

Proces rozšíření možnosti korespondenčního hlasování před nadcházející podzimními prezidentskými volbami podle časové osy sestavené americkým ministerstvem pro vnitřní bezpečnost měl začít již v dubnu. Podle odbornice Tammy Patrickové z nadace Democracy Fund se státy stále mohou adaptovat, ale čas na zavedení těchto změn jim dochází.