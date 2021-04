USA zařadily přes 116 zemí včetně Česka do nejvyššího stupně varování. Nedoporučují do nich cestovat

Americké ministerstvo zahraničí důrazně nedoporučuje svým občanům cesty do většiny zemí světa, a to kvůli epidemii koronaviru. Do nejvyššího stupně varování bylo přeřazeno od začátku týdne alespoň 116 zemí světa, uvedla ve středu agentura Reuters. Důrazné varování „necestovat“ platí pro většinu zemí v Evropě, včetně České republiky, Německa či Francie.

Washington 6:54 22. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít