‚Vyhodili ho jako odpadky.‘ Pečovatelské domy v USA vyhánějí klienty, chtějí místo pro pacienty s covidem

Žijí v nich ti nejzranitelnější, přesto se pečovatelské domy staly v mnoha zemích světa hlavními ohnisky pandemie a jinak tomu nebylo ani v nejhůře zasažených Spojených státech. Deník The New York Times navíc upozorňuje na praxi některých amerických domovů s pečovatelskou službou, které „vyhazují" staré a zdravotně postižené klienty, aby na jejich místo dosadily pacienty nakažené koronavirem, kteří jsou pro domovy „lukrativnější". Washington 7:30 25. června 2020

Bylo chladné dubnové odpoledne, když v jedné ze čtvrtí Los Angeles policie našla zmateného postaršího muže schouleného na chodníku. Ještě o pár dní dříve žil 88letý pan Kendrick v pečovatelském domě Lakeview Terrace, kam ho umístila jeho rodina poté, co se jeho stav způsobný demencí začal zhoršovat. Dezorientovaný muž stále častěji odcházel z domova neznámo kam, příbuzní proto hledali místo, kde bude mít k dispozici nepřetržitou péči.

Začátkem dubna ale vedení pečovatelského domu pana Kendricka přeřadilo do jednoho z ubytovacích zařízení v Los Angeles, aniž by o tom rodinu jakkoliv informovalo. V novém domově nad mužem trpícím demencí nikdo neměl dohled, netrvalo proto ani 24 hodin a pan Kendrick bloudil městem sám.

Podle tří zaměstnanců Lakeview Terrace, na které se deník The New York Times odvolává, byl 88letý muž přeřazen jinam po výzvě vedení. Zaměstnanci se podle této výzvy měli pokusit zbavit „méně ziskových“ klientů, aby tak uvolnili místo pro pacienty s covidem-19, kteří pro pečovatelské domy znamenají vyšší příjmy.

Zástupce Lakeview Terrace jakékoliv pochybení včetně snahy uvolnit místo pro pacienty nakažené koronavirem odmítá, podle amerického deníku se ale podobné příběhy odehrávají v pečovatelských domech po celé zemi.

Na praxi, kdy jsou staří či zdravotně indisponovaní klienti posíláni do domovů pro bezdomovce, nefungujících motelů a dalších ubytovacích zařízení, upozorňují sociální pracovníci, zaměstnanci domovů i právníci rodin, které mají podobnou zkušenost.

Podle NY Times tak porušují federální pravidla. Podle nich mají domovy s pečovatelskou službou v případě, že potřebují uvolnit místo jiným, sehnat klientovi alternativní „bezpečné místo“, uvědomit o tom ombudsmana a sdělit to klientovi nejméně 30 dní dopředu. To se ale v mnoha případech zjevně neděje.

Méně lukrativní pacienti

Lidé důchodového věku nejsou zdaleka jedinými obyvateli amerických domů s pečovatelskou službou. Využívají je klienti nejrůznějších věkových kategorií, kteří se zotavují z chirurgických zákroků či akutních onemocnění, jako je například mrtvice. Pokrytí výloh za krátkodobé pobyty se obvykle hradí z programu Medicare, v případě těch dlouhodobých to je program Medicaid, který pomáhá hradit zdravotní péči nízkopříjmovým skupinám.

Podle New York Times se domy s pečovatelskou službou dlouhodobě snaží zbavovat pacientů s programem Medicaid ve prospěch těch, kteří si péči hradí ze soukromého pojištění nebo Medicare. Například v roce 2018 si úřadům stěžovalo více než 10 tisíc rodin, že oni nebo jejich příbuzní byli z těchto důvodů z pečovatelských domů vyhnáni.

Koronavirová krize přitom situaci ještě zhoršila. Během pandemie nemocnice omezily počet provedených operací, domům s pečovatelskou službou tak z velké části vyschl jeden z jejich hlavních zdrojů příjmů, kterým je právě pooperační rehabilitace. Péče o pacienty s covidem-19 se tak rychle stala způsobem, jak tento výpadek nahradit.

Podle New York Times ale jen o peníze nejde. Několik amerických států včetně New Yorku, New Jersey nebo Kalifornie totiž zkraje pandemie vyzvalo pečovatelské domy, aby se o část nakažených covidem-19 postaraly a zmírnily tím tlak na nemocnice. Kvůli této politice pak státy čelily kritice, protože v pečovatelských domech žijí skupiny, které jsou v případě nákazy koronavirem těmi nejzranitelnějšími.

V souvislosti s nákazou koronavirovou infekcí ve Spojených státech zemřelo více než 120 tisíc lidí. Jak nyní upozorňují americká média, statistiky ukazují, že v jednom ze čtyř případů úmrtí ve Spojených státech šlo právě o obyvatele pečovatelských domů, kde se nákaza masivně šířila.

„Ať už o tom rozhodl kdokoliv, považuji to za rozsudek smrti pro všechny starší pacienty, kteří v pečovatelských domech jsou,“ stěžoval si koncem dubna na politiku některých amerických států terapeut Mina Ebrahem, který během pandemie působil v řadě newyorských pečovatelských domů. Všechny přijímaly pacienty s covidem-19, ochranných pomůcek ale měly nedostatek.

Jen špička ledovce

Podle New York Times neexistují žádné oficiální údaje o počtu lidí z pečovatelských domů, kteří byli v době pandemie přemístěni jinam, redakce deníku nicméně zkontaktovala více než 80 ombudsmanů z celkem 46 s amerických tátů, aby popsali jejich zkušenosti. Odpověď se vrátila od 26 veřejných ochránců práv z 18 států – podle nich bylo z pečovatelských domů propuštěno více než 6400 klientů, většina byla přemístěna do útulků pro bezdomovce.

„Každodenně se zabýváme případy, kdy dochází k nebezpečným propuštěním (z pečovatelských domovů), ať už to je do domovů pro bezdomovce nebo jiných nelicencovaných zařízení. Kvůli covidu-19 je situace ještě naléhavější,“ popisuje ombudsmanka z Los Angeles Molly Daviesová, jejíž kancelář v současnosti řeší okolo 400 takových případů.

Ochránci práv navíc upozorňují, že neví zdaleka o všech případech. Obvykle totiž ombudsmani pečovatelské domy pravidelně navštěvují, kvůli pandemii byly ale v březnu všechny návštěvy zakázány. „Vidíme jen špičku ledovce,“ míní ředitelka neziskové organizace Centrum pro nezávislost zdravotně postižených Susan Doohová.

Mnozí lidé, kteří po nátlaku pečovatelský dům opustili, navíc tuto skutečnost ombudsmanům vůbec nenahlásí. Předpokládají, že nemají na výběr – stejně jako 54letý David Mellor, který se zotavoval v jednom z kalifornských pečovatelských domů z operace páteře, kdy část těla od krku dolů vůbec necítil. Vedení Windsor Park Care Center mu sdělilo, že musí odejít do hotelu, aby tak uvolnil místo pro nakažené koronavirem.

„Viděl jsem, co se děje. Snažili se vyhnat lidi ven,“ říká Mellor s tím, že v hotelu není ošetřovatel, který by ho znovu učil chodit nebo mu podával léky.

Naopak 57letý Abraham Hightower se odmítá lehce vzdát. Do pečovatelského domu v newyorském Queensu dorazil letos v lednu kvůli problémům s ledvinami a vysokým krevním tlakem. Od té doby se ho pokusili vystěhovat celkem třikrát, Hightower se proti tomu vždy odvolal a zatím v domově zůstává. „Jen se mě chtějí zbavit,“ tvrdí pro NY Times.

Nebezpečné jednání

Odborníci upozorňují, že posílat tyto zranitelné pacienty do domovů pro bezdomovce a jiných zařízení s omezenou kapacitou, je v době koronavrové pandemie příliš nebezpečné. Jak ale ukazuje případ 88letého Kendricka, nebezpečné to může být i bez ohledu na šíření viru populací.

Poté, co muže s demencí objevila policie sedět zmateného na ulici, se jeho synovec Darryl Kennedy rozhodl vzít si strýce domů. A to i přesto, že nemá čas poskytovat mu 24 hodin denně péči a dohled, jaký by měl mít. „Prostě ho vyhodili jako nějaké odpadky,“ kritizuje jednání pečovatelského domu jeho příbuzný.

Asi měsíc poté se jednoho dne Kennedy ve tři ráno vzbudil a spatřil strýce, jak stojí nad jeho postelí s nožem na steaky. Zatímco synovec spal, Kendrick ho bodl do zad a hlavy, dokázal si ale zavolat pomoc. Nakonec z útoku svého strýce vyvázl se 30 stehy. Devětaosmdesáté narozeniny, které měl 6. května, už Kendrick strávil ve vězení.