Lidé na ulicích v rouškách nechodí. Myslím si, že je to tu podceněné, říká o situaci v USA česká lékařka

Zatímco v České republice od čtvrtka podle vládního nařízení platí povinnost nosit na veřejnosti ochranu obličeje, v amerických ulicích je lidí s rouškou či respirátorem minimum. Podle lékařky Romany Kulíkové, která dlouhodobě v USA žije, tamní společnost situaci částečně podceňuje. „Při běžném styku s pacientem roušky nepoužíváme. Já si ale myslím, že by je měli mít všichni," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Garwood (USA) 21:32 18. března 2020

V USA je aktuálně zhruba 7 500 potvrzených nakažených a přes sto obětí. Jak nákazu koronavirem v USA prožíváte a jaká jsou tamní opatření?

Já se na to dívám ze dvou pohledů – na jedné straně se řídím nařízením úřadů pro civilisty, na druhé straně i tím, co je nařizováno zdravotníkům. Nařízení se mění ze dne na den.

Romana Kulíková ve Spojených státech žije od 90. let | Foto: archiv Romany Kulíkové/http://www.njneurology.com/

V jakém zdravotnickém zařízení pracujete a jaká je u vás situace?

Mám svou privátní praxi a dělám také na částečný úvazek v nemocnici. Jako privátní lékař se řídím tím, co nařizuje naše lokální nemocnice. Pro privátní zdravotníky moc nařízení není.

V čem je situace v USA jiná než například v Evropě?

Spojené státy nejdou úplně srovnávat třeba s Českou republikou. Nejde o jednolitý stát. V Česku něco rozhodne vláda a to pak platí pro všechny. Ale tady je to trochu jiné, máme tu nařízení, která vydá federální vláda. Dále je tu 50 samostatných států, které mají své vlastní vlády. Ty vydávají nařízení, která se často liší stát od státu.

Některá federální nařízení jsou samozřejmě daná pro všechny, jednotlivé státy ale přicházejí s různými opatřeními. Jeden stát je může mít přísnější a zavede je dříve, druhý je může mít jiné a zavést je později. Stejně to funguje i s jednotlivými nemocnicemi.

Jak s koronavirem bojuje vaše nemocnice?

Nejprve si vytvořila speciální štáb pro boj s koronavirem, ve kterém byli infektologové a epidemiologové. Tento štáb vedl zkušený šéf naší pohotovosti, který už se připravoval na minulá riziková infekční onemocnění, například na ebolu. Jenže hned na začátku onemocněl a nyní je v kritickém stavu.

Na to jsme vůbec nebyli připraveni a nemocnice se dostala do ještě urgentnější situace. Přesto z mého pohledu nejsou opatření tak radikální, jak by mohla být. Ještě minulý týden jsem dělala plánované zákroky na operačním ambulantním sále, tento týden jsou ale už samozřejmě všechny tyto zákroky odložené.

Na parkovištích před nemocnicí se vytvořily mobilní jednotky, kde se budou testovat pacienti, kteří mají symptomy. Pacienti ale musí být do těchto mobilních jednotek poslaní zdravotníkem a musí splňovat určité příznaky choroby COVID-19, a to včetně respiračních problémů. Pokud má člověk jen trochu zvýšenou teplotu, má rýmu a bolí ho svaly, tak se na testování nedostane.

Respirátorů je zatím dost

V posledních dnech se v Česku řeší především nedostatek respirátorů a roušek ve zdravotnictví i mezi ostatními lidmi. Jak to v tomto ohledu vypadá v USA?

Je to podobné. Roušky při normálním styku s pacientem nepoužíváme. Když má lékař od počátku podezření, že je pacient nakažen koronavirem, tak je třeba ho ihned izolovat.

Ošetřující lékaři v těchto případech mají používat respirační masky, ochranu očí, chirurgický plášť a rukavice. V nemocnici se ale obáváme, že ochranných pomůcek nebudeme mít dostatek. Teď sice máme respirátorů dost, to nejhorší ale asi teprve přijde.

Kdo se stará o distribuci těchto zdravotnických pomůcek?

Z federálního nařízení prezidenta Trumpa se to nechává na lokálním objednávání. Federální vláda do toho nijak nezasahuje, jen by vše zpomalila a ani na to nemá kapacitu.

Jak to vypadá v amerických ulicích, chodí lidé v rouškách? V Česku platí od čtvrtka povinnost nosit na veřejnosti ochranu obličeje. Před pár dny si zahraniční zpravodaj Radiožurnálu Jan Kaliba napsal na twitter, že během dvouhodinové procházky po předměstí Washingtonu nepotkal ani jednoho člověka s rouškou. Sám naopak svým vzezřením působil pozdvižení…

Je to podobné, jako v případě, který popisujete. Lidé tu v rouškách nechodí. Já tu ale mám okolo sebe menší československou komunitu, která je ovlivněná sledováním zpráv z Česka a Slovenska. Nás tu tedy můžete vidět v masce více než kohokoliv jiného.

Jan Kaliba

@JanKaliba Do USA "módní vlna" roušek zdaleka nedorazila.



Dnes 2hodinová zásobovací pochůzka na předměstí Washingtonu - ani jeden člověk s rouškou.



Asi největší zděšení jsem v respirátoru a gumových rukavicích způsobil při vpádu do banky... 37

Proč tomu tak ale podle vás je?

Už od počátku tady infektologové v médiích říkají, že lidi neuchrání ani respirátor, protože není vzduchotěsný. Lidé si tu tak nemyslí, že respirátory potřebují. Já žádný infektolog nejsem, jsem neurolog, ale myslím si pravý opak. Respirační maska je potřebná proto, aby na sebe lidé při mluvení neprskali a nekýchali. Myslím si, že je to podceněné a že by je měli mít minimálně všichni lékaři při styku s pacientem.

Indiánská kasina

Podcenila celou situaci i federální vláda nebo jednotlivé státy?

Podle mě se nepostupovalo dobře v tom, že nařízení nebyla sjednocena mezi jednotlivými státy, okrsky i nemocnicemi. Každý postupuje jinak. Já například bydlím v New Jersey ve čtyřtisícovém městě Garwood a moje dvě děti chodí do různých škol. Dcera chodí na jakýsi ekvivalent gymnázia v nedalekém městě a tato škola byla zavřená dříve než škola mého syna.

Ve státě New York, kde je nejvíce případů v USA, se školy zavřely asi až pět dní po New Jersey. To je problém. V oblasti, kde žiji, což je tzv. Tri-state area, se guvernéři jednotlivých států postupně snaží sjednocovat opatření na společných jednáních. Právě oblast tří států New York, New Jersey a Connecticut je jednou z nejzalidněnějších v celých Spojených státech.

A co se týče konkrétně Connecticutu, ten je specifický ještě z jiného hlediska, jsou v něm totiž indiánské rezervace. Ty nejsou spravovány vládou USA, takže se na ně nevztahují žádná nařízení. Je jim pouze doporučeno, aby se jimi řídili, jinak jde o zcela autonomní oblasti. Indiáni tam provozují obrovská kasina a další podniky, kde se shromažďují spousty lidí. A co se tam děje? To nevím.

A jakou roli v tom celém hraje prezident Donald Trump?

Nevím, jestli to lze vytýkat jen prezidentu Trumpovi. Jelikož logicky nemá příliš infektologické a medicínské vzdělání, tak to zpočátku podal možná trochu zlehčeně. Na druhé straně, když se na to podíváme z hlediska jednotlivých postupů a opatření, tak vidím hlavní problém v tom, jak jsou Spojené státy spravovány, a taky v nedostatečné koordinaci postupů.

Jan Kaliba

@JanKaliba TK koronavirového týmu US vlády:



Doporučení:

- kde se objevil přenos v rámci komunity, zavřete školy, restaurace apod.

- žádné sdružování ve víc než 10 lidech



Odhady:

- krize může trvat do července/srpna

- @Donald J. Trump poprvé varuje před ekonomickou recesí 3 16

Bydlíte sice v hustě zalidněné oblasti Tri-state area, na druhé straně jste ale říkala, že má vaše město jen čtyři tisíce obyvatel. Jak se v minulých dnech a týdnech změnil váš maloměstský život?

Garwood není úplně typické maloměsto, je to spíš takový sendvič. Když jím procházíte, nevíte, jestli jste pořád tam, nebo už ve vedlejších dvou městech, která se na něj hned napojují. I tato jednotlivá města pak mají často zcela odlišná nařízení. V tomto ohledu je to tu velmi specifické.

U nás v Garwoodu starostka přišla s unikátním nařízením, které je velmi odlišné od ostatních měst. Určila, kdo má kdy nakupovat potraviny. První dvě hodiny po otevírací době mohou nakupovat jen lidé nad 55 let. Ostatní obyvatele rozlišila tak, že příjmení začínající na A-M nakupují v liché dny a zbytek v sudé dny. To bylo rozumné nařízení. Na začátku to totiž vypadalo jako za komunistů. Lidé tu kupovali všechno a byly obrovské fronty, což způsobovalo ještě větší nebezpečí přenosu.