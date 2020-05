Skokový nárůst. USA hlásí za poslední den téměř 1900 zemřelých s covidem-19

Ve Spojených státech skokově narostl denní počet zemřelých na následky onemocnění covid-19 oproti posledním dvěma dnům. Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse v zemi zemřelo za posledních 24 hodin 1894 pacientů s koronavirem. V neděli a v pondělí se přitom denní bilance pohybovala pod hranicí 900 obětí. Informovala o tom agentura AFP. Washington 19:39 13. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Spojené státy jsou zdaleka nejvíce zasaženou zemí na světě, od začátku pandemie evidují již 1,37 milionu lidí s nálezem SARS-CoV-2, z nichž jich 82 246 zemřelo. Podle průměru spočítaného z dvacítky epidemiologických modelů dosáhne v zemi celkový počet zemřelých v souvislosti s koronavirem k 6. červnu 113 tisíc, uvedli vědci z massachusettské univerzity.

‚Stranický seznam přání. Mrtvý, jak sem přijde.‘ Americký kongres jedná o novém záchranném balíčku Číst článek

Prezident Donald Trump usiluje o co nejrychlejší otevření ekonomiky, která je pandemií značně ochromena. Vlivný epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci však v úterý při slyšení v Senátu varoval před možnými „velice vážnými“ důsledky příliš rychlého rušení ochranných opatření přijatých ve snaze zabránit dalšímu šíření nákazy.

Kanada a Spojené státy pravděpodobně prodlouží uzavírku společné hranice pro zbytné cesty, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na zdroje z obou zemí. Uzavírka by měla být prodloužena až do 21. června.

Oba státy se na omezení překračování společné hranice dohodly již v březnu, 18. dubna byla uzávěra prodloužena. Kanada by nyní ráda opatření prodloužila o další měsíc. „Je příliš brzy na to, aby bylo toto omezení zrušeno, takže pracujeme na jeho prodloužení,“ uvedl kanadský vládní zdroj. Rozhovory s Američany označil za „pozitivní“. Ve Washingtonu americký zdroj potvrdil, že se obě strany na prodloužení opatření pravděpodobně dohodnou.

V normálních dobách hranici překračuje zhruba 200 tisíc lidí denně, napsala agentura AP. Nynější zákaz cestování z jedné země do druhé se nevztahuje na řidiče kamionů a Kanaďany, kteří část roku žijí v USA a vrací se do vlasti. Do USA směřuje 75 procent kanadského exportu a 18 procent amerického vývozu míří do Kanady.

64027