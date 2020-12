‚Ohromující počet hospitalizovaných je ostudou‘. Statistiky covidu v USA rostou, svátky situaci horší

První prosincový týden se ve Spojených státech nesl ve znamení smutných „covidových“ rekordů, a to nejen co do počtu nově odhalených případů koronaviru, dosud nejvyšší byly i počty zemřelých za den. Dramatizovat se tak začíná i situace v nemocnicích, kde se s covidem-19 léčí přes 100 tisíc lidí, tedy nejvíc od začátku pandemie. Odborníci ale varují, že kvůli svátkům kolem Dne díkuvzdání ty nejhorší týdny Američany teprve čekají. Washington 7:05 5. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé Kalifornie čekají ve frontě před nákupním centrem | Zdroj: Reuters

Jen za čtvrtek Spojené státy zaznamenaly necelých 220 tisíc pozitivně testovaných, tedy nejvíc od začátku pandemie, rekordní byly ale tento týden také statistiky zemřelých. V pátek úřady ohlásily na 2900 případů úmrtí za uplynulých 24 hodin, více než 2500 zemřelých ale Spojené státy zaznamenaly i ve dvou předcházejících dnech.

Iniciativa The COVID Tracking Project už dříve varovala, že po svátcích kolem Dne díkůvzdání čísla nejprve klesnou a následně vystřelí nahoru poté, co se do statistik zahrnou i starší případy, které se do evidence předtím nedostaly. Na konci minulého týdne totiž některé laboratoře omezily nebo dokonce přerušily provoz a mnohá odběrová centra zůstala zavřená, což způsobilo výpadky v hlášení denních čísel.

Zároveň s tím ale řada amerických odborníků varuje, že právě kvůli Dnu díkůvzdání čekají Spojené státy extrémně náročné týdny. Navzdory výzvám zdravotnických expertů, aby lidé zůstali doma, se během svátků vydaly miliony Američanů na cesty za příbuznými, očekává se proto rapidní nárůst počtu nově nakažených.

Už nyní se přitom řada amerických nemocnic dostává na hranu kapacit. Počet hospitalizovaných se tento týden vyšplhal přes rekordních 100 tisíc, což je téměř dvojnásobně víc než během jarní i letní vlny pandemie koronaviru. Jak ukazují data iniciativy The COVID Tracking Project, během dubnového, ani červencového vrcholu se počet pacientů s covidem-19 v amerických nemocnicích nedostal přes hranici 60 tisíc.

„Je to ohromující číslo,“ říká pro televizi CNBC Janis Orlowskiová z Asociace amerických lékařských vysokých škol (AAMC), která si podle svých slov nepamatuje onemocnění, kvůli němuž by v nemocnicích v jeden okamžik skončilo tolik Američanů. „Je ostuda, že jsme tohle číslo mohli ovlivnit, ale neudělali jsme to,“ dodává.

Hospitalizations in the 4 most populous states—CA, FL, NY, and TX—are rising quickly. California in particular has seen a steep hospitalization increase over the past few weeks. pic.twitter.com/ul9K4nQUGz — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) December 3, 2020

Dramatický růst

Kvůli zhoršující se situaci už asociace AAMC začátkem tohoto týdne vyzvala zdravotní zařízení ve Spojených státech, aby se začala připravovat na spuštění „krizových standardů péče“, které se obvykle využívají během přírodních a jiných katastrof.

Cílem je „za pomoci dostupných zdrojů poskytnout co nejlepší možnou zdravotní péči co nejvyššímu počtu lidí“, podle Orlowskiové to ale zároveň znamená obtížné rozhodování, komu je možné omezené zdroje poskytnout.

V systému krizové péče už v současnosti fungují některé nemocnice v texaském El Pasu, částech Utahu nebo Nebrasky, v příštích dvou týdnech „tam ale bude většina nemocnic“, pokud současný trend bude pokračovat nebo se kvůli svátkům kolem Dne díkůvzdání budou dál zhoršovat, varuje Orlowskiová.

Podobná varování ale přicházejí z více stran. Počet pacientů s covidem-19 roste napříč celými Spojenými státy, hospitalizací ale nejrychleji přibývá především ve čtyřech nejlidnatějších státech – Kalifornii, Floridě, New Yorku a Texasu.

„Nemocnice po celé zemi se každý den obávají o svou kapacitu, a to ještě nepřišlo zimní období a zatím jsme nepocítili dopady cestování a setkávání během Dne díkůvzdání,“ upozornil začátkem týdne Amesh Adalja, jeden z analytiků Univerzity Johnse Hopkinse, která epidemii koronaviru v zemi monitoruje.

Hlavním problémem podle něj není ani tak nedostatek lůžek jako zdravotního personálu. V porovnání s předchozími vlnami koronaviru se totiž nákaza v současnosti šíří na většině území Spojených států. „Nemůžete jednoduše říct, že dorazí lékaři a sestry z jiných států, protože i tam se nyní vypořádávají s covidovými pacienty,“ vysvětluje Adalja.

‚Nejtěžší fáze pandemie‘

Bezútěšná situace tento týden přiměla kalifornského guvernéra Gavina Newsoma k oznámení radikálních opatření, která mají počty nakažených zbrzdit.

Lidé v nepostiženějších oblastech budou moct vycházet ven jen kvůli nezbytným pochůzkám, jako je nákup základních potravin nebo návštěva lékaře. Povoleno bude také venčení psů nebo individuální sportování. Uzavřeny budou restaurace, které budou moci vydávat jen jídlo s sebou, bary, tělocvičny, kadeřnictví nebo kasina a zakázané mají být i bohoslužby v uzavřených prostorách.

Nová pravidla se budou vztahovat na všechny regiony, na jejichž jednotkách intenzivní bude zbývat jen 15 procent kapacity. Podle Newsoma bude taková situace do konce týdne ve všech oblastech Kalifornie s výjimkou San Franciska a okolí. Opatření mají platit nejméně po dobu tří týdnů.

„Pokud nebudeme jednat hned, náš nemocniční systém bude zahlcen,“ prohlásil ve čtvrtek Newsom s tím, že v takovém případě bude přibývat i obětí na životech.

S nedostatkem lůžek pro covidové pacienty od začátku pandemie koronaviru bojují téměř všechny země světa, americký deník The New York Times ale podotýká, že ve 40milionové Kalifornii je tento problém ještě palčivější.

V minulých letech totiž tamní nemocnice cíleně udržovaly počty lůžek na nižší úrovni, aby tak omezily délku pobytu pacientů v nemocnicích a tím snížily náklady za jejich hospitalizaci. Kvůli tomuto přístupu tak nejbohatší americký stát disponuje třetinou lůžek, které má v přepočtu na obyvatele například Polsko. Stejně tak ale chybí i zdravotní personál.

„Tato pandemie je příběhem nedostatku, ať to je nedostatek ochranných pomůcek, testovacích kapacit nebo vyškoleného personálu, který k léčení těchto pacientů potřebujete… Díky tomu je tato pandemie unikátní a odlišná od jiných katastrof,“ míní ředitelka Asociace kalifornských nemocnic Carmela Coyleová.

Zdravotního úřadu v kalifornském okrese Santa Clara předpovídají, že tamní nemocnice dosáhnou vrcholu svých kapacit v polovině prosince. Podle Sary Codyové, která tamní úřad vede, ale svátky kolem Dne díkůvzdání mohou proces ještě urychlit.

„Tohle je zatím nejtěžší fáze pandemie. Všichni už jsou vyčerpaní,“ stěžuje si Codyová pro NY Times. Její úřad podle ní udělal vše, co bylo v jeho silách, a už od jara se snažil zavádět nejrůznější opatření. „Vyzkoušeli jsme všechno, co umíme, ale bez rázné akce na státní nebo federální úrovni nejsme schopni to zpomalit. Nejme ostrov,“ dodává.

Restrikce či povinnost nosit roušku vedle Kalifornie zavádí také řada dalších amerických států, stále ale chybí centrálně koordinovaný postup proti pandemii, po kterém už týdny volají zdravotničtí experti.

Jako 11. září každý den

Vyčerpanost je znát také na Megan Ranneyové, lékařce na pohotovosti z Rhode Islandu. Situace v tamní nemocnici je podle ní už nyní špatná, má ale obavy, jakým směrem se teprve bude ubírat.

„Všichni jsme na hraně. Dokázali jsme zvládnout první vlnu na jaře a je frustrující a vyčerpávající, že to prožíváme znovu… Je to ještě beznadějnější, protože nevidíme žádné známky toho, že se měl nárůst zastavit,“ popisuje pro CNBC lékařka z východního pobřeží Spojených států.

Od některých kolegů z jiných částí země prý slýchává, jak se kvůli návalu covidových pacientů dostávají do zoufalých situací, kdy zdravotnictví začíná připomínat lékařskou péči „v nízkopříjmových zemích“. Ve východní Africe dříve pomáhala jako dobrovolnice, během zahraničních misí proto přihlížela situacím, kdy zdravotníci čelili těžkým rozhodnutím, kterému z pacientů pomoct.

„Byla jsem svědkem toho, jak se přijímají rozhodnutí o umístění pacientů na ventilátor, ale nikdy jsem si nemyslela, že bych něco takového zažila ve Spojených státech,“ říká lékařka z Rhode Islandu.

S rekordním počtem hospitalizovaných Američanů s covidem-19 vyvolávají obavy odborníků především statistiky počtu zemřelých. Od začátku pandemie ve Spojených státech zemřelo přes 280 tisíc nakažených, podle některých odborníků by se přitom počty obětí mohly v příštích týdnech dostat i na 4000 denně, píše CNN.

„Příští týden budeme hovořit o 3000 úmrtích za den – to je jako 11. září každý den,“ varoval ve středu Jonathan Reiner – kardiolog přednášející na Univerzitě George Washingtona – s odkazem na teroristické útoky z roku 2001, které si vyžádaly 2996 mrtvých.

Poté, co během Dne díkůvzdání miliony lidí nevyslyšely varování úřadů a rozjely se napříč Spojenými státy za svými rodinami, nyní zdravotničtí experti zaměřují své výzvy na blížící se vánoční svátky a zimní dovolené.

„I kdyby bylo jen malé procento těchto cestujících nakažených, ale neměli příznaky, může se to promítnout do stovek tisíců dalších infekcí, které se budou stěhovat z jedné komunity do druhé… Případy přibývají a nejbezpečnější věcí je odložit cestu na dovolenou a zůstat doma,“ uvedla ve středu Cindy Fridmanová z amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).