USA ohlásily rekordní počet nově nakažených za den. Situace komplikuje stranický sjezd republikánů

Ve Spojených státech přibylo za posledních 24 hodin 67 600 nově nakažených nemocí covid-19. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na údaje Univerzity Johnse Hopkinse. Spojené státy čelí vysokému růstu počtu nemocných od konce června zejména v jižních a západních státech země. Za posledních deset dní se počet nově zjištěných nakažených pohyboval v rozmezí od 55 000 do 65 000. Washington 19:03 16. července 2020

Rekordní počet nových případů ohlásily za posledních 24 hodin Texas a Oklahoma. Téměř rekordní byl počet nově nemocných a úmrtí také v Kalifornii. Alabama a Florida ve čtvrtek ohlásily rekordní počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 za jeden den.

Florida kromě 156 nově zemřelých zaznamenala také bezmála 14 000 nově infikovaných, tedy svůj druhý nejvyšší denní nárůst od začátku pandemie. Na rekordní úrovni se tam stále pohybuje počet hospitalizovaných po nákaze koronavirem, jichž je nyní přes 8600.

Florida má přitom být koncem srpna dějištěm republikánského nominačního sjezdu, na němž strana oficiálně vyšle prezidenta Donalda Trumpa do boje o znovuzvolení. Vedení republikánů ve čtvrtek po týdnech spekulací oznámilo, že vzhledem k epidemické situaci bude sjezd významně omezený co do počtu účastníků i jednotlivých doprovodných akcí.

Podle nového plánu se tak sjezd rozdrobí do několika dějišť, aby se zmenšil počet lidí, kteří se shromáždí najednou na jednom místě. Účast na hlavních akcích také bude omezena jen na 2500 delegátů, které vyslaly jednotlivé státy, aby rozhodli o příštím nominantovi. Na závěrečný Trumpův bedlivě očekávaný proslov si pak budou moci delegáti přizvat i hosty a publikum se tam tak zvýší na asi 7000. Původně se však počítalo s více než dvojnásobnou účastí.

Klíčová Florida

Republikáni sjezd přesunuli z původně plánované Severní Karolíny po neshodě s tamním guvernérem, který nechtěl masivní akci povolit v původně plánované podobě vzhledem k současné pandemii.

Několik týdnů nato se rozhodli akci uspořádat ve městě Jacksonville na Floridě v naději, že tento Trumpovi nakloněný region a tamní republikánský guvernér usnadní konání velkého shromáždění, po kterém Trump touží, uvedla televize CNN.

Velký rozmach nákazy ve státu ale nakonec tyto plány zhatil. Vedení strany nejprve uvažovalo o uspořádání sjezdu pod širým nebem, nakonec však přišlo s plánem omezeného sjezdu.

Trump si podle amerických médií od svého projevu na sjezdu sliboval nový impulz pro svou kampaň vzhledem k tomu, že nyní podle průzkumů výrazně zaostává za svým demokratickým sokem Joem Bidenem jak v celostátním měřítku, tak v klíčových takzvaných bitevních státech, v nichž se o vítězi voleb de facto rozhoduje.

Zřejmě nejdůležitějším z nich je právě Florida, která je třetím nejlidnatějším státem USA.

Spojené státy jsou nejhůře postiženou zemí na světě podle počtu nemocných i úmrtí. Celkově se zde od počátku pandemie nemocí nakazilo téměř 3,5 milionu lidí, z toho 137 420 pacientů s nemocí covid-19 zemřelo. Z nemoci se zatím vyléčilo téměř 1,1 milionu osob.