Koronavirus v USA: Věznice se mohou stát epicentrem pandemie, varují odborníci

Washington| 4. 4. |Jan Kaliba |Zprávy ze světa |Od zpravodaje z místa

Jako příklad situace, kdy si ústa a nos zakrýt, uvádí nakupování, a upozorňuje, že bez roušky by měli zůstat lidé, kteří mají problémy s dýcháním, nebo děti do dvou let.