Přes 200 tisíc mrtvých. Spojené státy evidují více než pětinu celosvětového počtu obětí koronaviru

Ve Spojených státech zemřelo více než 200 000 lidí nakažených koronavirem. Vyplývá to z aktuální statistiky zveřejněné na internetových stránkách Univerzity Johnse Hopkinse, která se vývojem pandemie covidu-19 dlouhodobě zabývá. Spojené státy jsou co do počtu absolutního počtu nakažených i mrtvých nejvíce zasaženou zemí světa. Koronavirem se tam do nynějška infikovalo 6,86 milionu lidí, z nich 200 005 zemřelo a 2,616 milionu se uzdravilo. Washington 19:34 22. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet mrtvých s koronavirem přesáhl ve Spojených státech 200.000. | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Agentura AP upozorňuje, že smrtelná bilance v USA bude ve skutečnosti mnohem vyšší, protože mnoho úmrtí způsobených covidem-19 bylo připsáno jiným příčinám, a to zejména v rané fázi pandemie, kdy testování nebylo tak rozšířené.

Ve Spojených státech žije méně než pět procent celosvětové populace, připadá na ně ovšem více než dvacet procent případů úmrtí lidí s covidem-19. Při zohlednění velikosti populace vychází z mezinárodního srovnání počtu nakažených hůře 12 zemí než USA. Jen v pěti zemích světa - Peru, Bolívii, Chile, Španělsku a Brazílii, připadá více mrtvých s covidem-19 na 100 000 obyvatel než v USA. Celosvětová smrtelná bilance se blíží 966 000.

MAPA: Česko se v Evropě stává rizikovou zemí. Kdo k sobě cestovatele vpustí, a kdo nikoli? Číst článek

Milion nakažených americké úřady oznámily 28. dubna, dva miliony 11. června, tři miliony 9. července, čtyři miliony 23. července a pět a šest milionů 9. srpna a 31. srpna. Hranice 100 000 mrtvých byla v USA překonána 27. května.

Covid-19 v USA

U prvního člověka v USA, jednalo se o cestujícího z Číny, byl diagnostikován nový typ koronaviru 21. ledna v Seattlu. Poslední lednový den Spojené státy kvůli epidemii koronaviru vyhlásily stav zdravotní nouze. Úřady zakázaly vstup do země cizincům, kteří v předchozích 14 dnech navštívili Čínu.

Ještě na konci února americký prezident Donald Trump oznámil, že riziko, kterému USA čelí v souvislosti s epidemií koronaviru, je i nadále velice nízké. O dva dny později, 29. února, v USA zemřel první člověk na covid-19, jednalo se o obyvatele zařízení dlouhodobé péče ze státu Washington.

Nejvyšší denní přírůstky zemřelých USA v počátcích pandemie registrovaly mezi dubnem a květnem, kdy počty mrtvých několikrát přesáhly hranici 2500. Počátkem dubna americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí doporučilo Američanům, aby pomohli omezit šíření viru používáním látkových roušek.

‚Mám roušku a rád ji použiju.‘ Trump mění svůj postoj k pandemii, obnovil i pravidelné brífinky Číst článek

Po asi dvouměsíčním poklesu statistiky začaly znovu stoupat koncem června, v létě se situace na chvíli zlepšila, ale od druhé polovině července nastal opět dramatický obrat k horšímu. Průměrný počet nových infekcí v současnosti osciluje mezi 40 000 až 50 000 denně. Dosud nejvyšší denní bilanci nových případů nákazy koronavirem americké úřady zaznamenaly 17. července (asi 77 600). Zvýšila se ale intenzita testování, aktuálně laboratoře v USA denně prověřují kolem 650 000 vzorků, celkem bylo v USA provedeno asi 96 milionů testů.

První dopady koronaviru

USA v červenci oficiálně opustily Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Prezident Donald Trump již v polovině dubna přikázal dočasně přerušit financování WHO a koncem května pak oznámil, že USA ukončují s organizací spolupráci, protože je pod vlivem Číny. Americký prezident také organizaci vyčetl, že není přístupná reformám, jež podle jeho mínění potřebuje. Nedlouho předtím také Spojené státy vyzvaly WHO, aby okamžitě začala pracovat na vyšetřování původu koronaviru a toho, jakým způsobem organizace zareagovala na pandemii. USA loni pokryly zhruba 20 procent rozpočtu WHO.

Kvůli dopadům šíření nového koronaviru zaznamenala americká ekonomika ve druhém čtvrtletí nejhlubší propad v historii, kdy podle zpřesněných údajů klesla v přepočtu na celý rok o rekordních 31,7 procenta. Na rekordní hodnotu od velké hospodářské krize ze začátku 30. let minulého století se pak dostala také nezaměstnanost.

Republikánský prezident Donald Trump zprvu hrozbu infekce bagatelizoval, dlouho například odmítal nosit roušku. Dnes ve virtuálním projevu před Valným shromážděním OSN řekl, že 75 let po konci druhé světové války se svět znovu pustil do globálního boje, a to s onemocněním covid-19.