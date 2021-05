Republikáni Bidenovy balíčky na zmírnění dopadů pandemie odmítli, teď na nich sbírají politické body

Když se v americkém Kongresu na přelomu února a března hlasovalo o stimulačním balíčku na zmírnění dopadů koronavirové krize, nepodpořil jej jediný zákonodárce Republikánské strany. To ale nezabránilo mnohým z nich propagovat vybrané prvky směrem k voličům, napsala ve čtvrtek agentura AP. Washington 17:37 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K využití amerických programů vyzývá mimo jiné i sněmovní lídr republikánů Kevin McCarthy | Foto: Greg Nash | Zdroj: Reuters

Někteří republikáni podpůrné programy podávají jako výsledek své práce. Příkladem je Nicole Malliotakisová, která ve Sněmovně reprezentantů zastupuje jeden z okrsků státu New York.

Po schválení krizového balíčku o objemu 1,9 bilionu dolarů (41 bilionů korun) vydala tiskovou zprávu, v níž jako jeden ze svých „úspěchů“ vyzdvihovala nově vyčleněné miliony dolarů pro veřejné kliniky v jejím volebním distriktu. Dodala, že je hrdá na to, že „přinesla federální prostředky do okrsku a zpět do kapes daňových poplatníků“.

Malliotakisová zdaleka není ojedinělý případ, píše AP. Části zákona, který se snažili zablokovat, během jara propagovali republikánští zástupci států od New Yorku přes Texas až po Washington. Obzvláště výrazná je jejich podpora tzv. Fondu revitalizace restaurací, který přináší injekci ve výši skoro 30 miliard dolarů pro sektor pohostinství. Tento týden začalo přijímání žádostí o peníze z fondu.

K podání žádostí v posledních dnech vyzvalo podnikatele ve svých domovských okrscích nejméně osm republikánů včetně sněmovního lídra Kevina McCarthyho nebo Elise Stefanikové, která má šanci dostat se brzy do třetí nejvyšší stranické funkce ve sněmovně.

„Kongresmanka používá svoji platformu, aby informovala své voliče o federálních financích a prostředcích, které jsou jim k dispozici,“ reagovala mluvčí Stefanikové. „V tweetu netvrdila, že by zákon podpořila, a její voliči si zaslouží vědět o federálních programech, do nichž se mohou hlásit, nehledě na to, jak hlasovala,“ dodala.

Vedle programu pro restaurace republikáni vyzdvihují již zmíněné zdravotnické dotace směřující do jejich regionů v důsledku demokraty prosazeného návrhu. Zástupce Severní Karolíny Madison Cawthorn na konci března na twitteru hlásil přísun milionů dolarů s tím, že jej těší vidět návrat peněz daňových poplatníků do jeho okrsku.

S podobným vyjádřením přišel ve stejné době republikán ze Západní Virginie Alex Mooney. „Jsem rád, že se tyto prostředky podařilo zajistit,“ uvedl, přičemž ale nezmínil, jak konkrétně byly dotace schváleny.

Bidenův ‚záchranný‘ plán

Republikáni sadu ekonomických opatření navrženou demokratickým prezidentem Joem Bidenem odmítli podpořit, protože podle nich obsahovala příliš mnoho programů, které s koronavirovou krizí nesouvisí.

Kromě programů na podporu pohostinství a zdravotnických zařízení zahrnovala peníze na zrychlení očkování, prostředky pro školství, přímé platby Američanům, dodatečné dávky v nezaměstnanosti či opatření mířící proti dětské chudobě.

Odpor vůči balíčku republikány dostal do složité situace, neboť průzkumy veřejného mínění ukazovaly, že „záchranný plán“ prezidenta Bidena podporuje jasná většina voličů včetně značné části těch republikánských.

Podle AP se objevují první náznaky toho, že republikánům by obhajoba odmítavého postoje ke stimulačnímu balíku mohla působit problémy. Demokrati na druhé straně „slibují, že učiní hlasování o pandemické podpoře, včetně republikánského odporu vůči ní, ústředním prvkem své politické strategie směrem k volbám v roce 2022“.