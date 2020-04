Kadeřnictví či restaurace otevírají i americké státy Aljaška, Oklahoma a Georgia

Bezmoc, nebylo do čeho balit mrtvé, popsala Češka boj s nemocí covid-19 v newyorské nemocnici

Zdravotníci ve White Plains pocítili tíhu epidemie jako jedni z prvních v USA, protože se jim do péče dostali nemocní z New Rochelle. Toto předměstí New Yorku bylo z počátku hlavním ohniskem nákazy.