‚Stranický seznam přání. Mrtvý, jak sem přijde.‘ Americký kongres jedná o novém záchranném balíčku

Demokraté ve Sněmovně reprezentantů odhalili návrh dalšího balíčku na pomoc americké ekonomice, který by dosahoval mamutí částky tří bilionů dolarů (72,92 bilionu korun). Jeho cílem je poskytnout finance státům, podnikům, federální poště a podporu rodinám. Republikáni, kteří ovládají Senát, však hned záhy nato jejich návrh tvrdě odmítli, informovala agentura Reuters. Washington 4:17 13. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf republikánů v horní komoře Mitch McConnell (vpravo) opatření nazval „stranickým seznamem přání s nulovou šancí – nulovou šancí – na to, že by se někdy stal zákonem“ | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Návrh demokratů by více než zdvojnásobil dosud přijatá opatření na podporu ekonomiky USA, která byla koronavirem tvrdě zasažena. Téměř jeden bilion dolarů by přisoudil jednotlivým státům a místním vládám, které se musí potýkat s pandemií covidu-19 v první linii.

V rámci opatření by federální vláda vynaložila 75 miliard dolarů (1,89 bilionu korun) na testování na koronavirus a každá domácnost by obdržela přímou platbu ve výši 6000 dolarů (téměř 152 tisíc korun). Desítky miliard dolarů by získali rovněž malí podnikatelé či federální pošta.

Demokratický návrh se však setkal s tvrdou odezvou republikánů. „Je to mrtvé hned, jak to sem přijde,“ řekl vlivný republikánský senátor Lindsey Graham. Šéf republikánů v horní komoře Mitch McConnell opatření nazval „stranickým seznamem přání s nulovou šancí – nulovou šancí – na to, že by se někdy stal zákonem“.

‚Nelze čekat‘

Agentura Reuters však poznamenává, že podobná politická předehra předcházela rovněž dvěma předchozím záchranným balíčkům, které nakonec Kongres schválil v kompromisní podobě.

Na koronavirus ve Spojených státech zemřelo již 80 tisíc lidí. USA jsou tak nejhůře postiženou zemí Číst článek

Republikáni chtějí nejprve zhodnotit, jaký dopad měly již vynaložené asi tři biliony dolarů, jejichž uvolnění Kongres schválil od začátku března, a jak se projeví současné postupné otevírání americké ekonomiky. Nejvýše postavená demokratka v Kongresu Nancy Pelosiová však tvrdí, že nelze čekat, jelikož desítky milionů lidí, kteří přišli o práci, čelí s každým dalším dnem existenční krizi.

Republikáni však chtějí prosadit vlastní návrh, který by poskytl podnikatelům a vládním agenturám ochranu před žalobami jejich zaměstnanců souvisejícími s pandemií. Demokraté však tento návrh odmítají. Sněmovna reprezentantů bude o záchranném balíčku jednat v pátek.

Spojené státy jsou zdaleka nejvíce zasaženou zemí na světě, od začátku pandemie evidují již 1,37 milionu lidí s nálezem SARS-CoV-2, z nichž jich 82 246 zemřelo. Podle průměru spočítaného z dvacítky epidemiologických modelů dosáhne v zemi celkový počet zemřelých v souvislosti s koronavirem k 6. červnu 113 tisíc, uvedli vědci z massachusettské univerzity.