Jeden z nejvážnějších kybernetických útoků v historii. USA vyšetřují napadení úřadů, podezírají Rusko

Mezi zasaženými institucemi je například Pentagon, ministerstva financí, obchodu i zahraničí, americká pošta nebo Národní institut zdraví, spadající pod ministerstvo zdravotnictví. Bílý dům se zatím k útoku nevyjádřil.

Vypovídající však je, že zasažené je i ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, které má USA před podobnými útoky bránit. To ale v současné době nemá stálého šéfa. Dočasně pověření zástupci jsou i na Úřadu pro kybernetickou bezpečnost, jeho šéfa Trump propustil v listopadu, když v rozporu s jeho nepodloženými tvrzeními označil americké prezidentské volby za nejlépe zabezpečené v historii.

Celkový rozsah útoku zatím není známý, software od společnosti SolarWinds byl nejspíše napadený už od jara. Podle magazínu Politico nejsou důkazy, že by se hackeři dostali k nejcitlivějším informacím. Zdroje magazínu útok přesto označily za jeden z nejvážnějších v historii.

Neznámý záměr

Podle rozhlasové stanice NPR padá podezření na ruskou službu vnější rozvědky. Jak stanici řekl Glen Gerstell, který do letoška pracoval pro americkou Národní bezpečnostní agenturu, potíž je v tom, že se přesně neví, co ruští hackeři po proniknutí dělali. Podle něj nešlo o útok na infrastrukturu, nemuselo jít ani o krádež duševního vlastnictví. Nabízí se však varianta, že by mohlo jít o snahu získat informace o vývoji vakcíny proti covidu.

Podle Gerstella mohlo jít i o špionáž. K této možnosti se pak kloní i jiní experti. Případ přirovnal k rannímu probuzení, během něhož dotyčný zjistí, že do jeho domu posledního půl roku nepozorovaně chodil zloděj.

Intenzivní vyšetřování je tak v plném proudu. Společnost SolarWinds spolupracuje při vyšetřování s FBI i zpravodajskými službami. A řadu bezpečnostních expertů čekají pracovní Vánoce. Politico mimo jiné píše, že uvnitř americké vlády vzniká nové oddělení, které bude mít na starosti koordinaci postupu a informačního toku mezi postiženými institucemi. Národní bezpečnostní rada se bude tématu věnovat dvakrát denně při speciálních mítincích.