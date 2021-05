Napětí mezi republikány. Z vedení odvolali Trumpovu odpůrkyni, jeho kritici chystají poslední výzvu

Vypuzení republikánky Liz Cheneyové z vrcholné stranické pozice v americkém Kongresu může vypadat jako okrajová záležitost. Pro situaci ve Spojených státech má ale zásadní význam. Republikáni úspěšným hlasováním o odvolání Cheneyové dávají najevo, že strana svou budoucnost spojuje s Donaldem Trumpem a že v ní není místo pro hlasité exprezidentovy kritiky. Republikánské vedení čelí poznámkám, že strana se definitivně změnila v kult osobnosti. Washington 7:56 13. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liz Cheneyová | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Liz Cheneyová patřila ke spolehlivým politickým spojencům Donalda Trumpa. Za čtyři roky jeho prezidentství hlasovala v Kongresu ve více než 90 procentech případů v souladu s Trumpovým postojem.

Ale po volbách, které Trump prohrál, a po přepadení sídla Kongresu, kam vtrhli 6. ledna jeho příznivci ve snaze zabránit schválení volebních výsledků, Cheneyová hlasovala pro ústavní žalobu.

Nahlas říká, že Trump, který stále tvrdí, že volby vyhrál, představuje nebezpečí pro americkou demokracii.



„Není možné, abychom brali za svou tuhle velkou lež a zároveň ctili ústavu. Amerika potřebuje silnou Republikánskou stranu zastávající konzervativní principy. Jsem odhodlaná za takovou budoucnost bojovat, prohlásila Cheneyová.

„Nesmíme se nechat táhnout zpět nebezpečným lhaním bývalého prezidenta, který ukazuje, že není oddaný naší ústavě. Udělám všechno, co bude v mé moci, aby se už nikdy nedostal do blízkosti Oválné pracovny,“ zopakovala poté, co její kolegové rozhodli, že ve vysoké stranické funkci končí.

‚Odporná lidská bytost‘

Šéf republikánů ve sněmovně Kevin McCarthy, který ji původně bránil a po útoku na Kapitol Trumpa také kritizoval, teď považuje odvolání Cheneyové z vedení za nutnost. Strana podle něj musí ukončit vnitřní konflikty, aby dokázala zastavit radikální agendu demokratů. Jinými slovy spojit se za Trumpem, který konec Cheneyové přivítal v písemném prohlášení.

„Liz Cheneyová je zatrpklá, odporná lidská bytost. Sledoval jsem její projev a uvědomil jsem si, jak škodlivá je pro Republikánskou stranu. Není to osobnost a není žádným přínosem pro naši politiku nebo zemi,“ napsal americký exprezident.

Republikánští kritici Donalda Trumpa, kteří jsou početně ve znatelné menšině, se teď ujistili, že bývalý prezident stranu stále pevně ovládá. Během čtvrtka podle agentury Reuters zveřejní poslední výzvu, aby se od radikalismu a Trumpa vrátila k racionalitě a svým principům, jinak se ji pokusí oslabit založením nové strany.

Pro, nebo proti Trumpovi?

Dění u konkurence pochopitelně s napětím sledují i demokrati. Prezident Joe Biden plánované odstranění Cheneyové komentoval, že republikány nechápe.

Kongresman Jamie Raskin, který byl letos při druhém Trumpově impeachmentu v roli hlavního žalobce, označuje 6. leden za nepovedený puč, kterým boj o zachování americké demokracie teprve začíná, a dění mezi republikány považuje za krajně nebezpečné.

„Pravicové křídlo republikánských rušitelů kultury je teď zaměstnané tím, aby sesadilo Liz Cheneyovou a každého republikána, který udělal správnou věc a hlasoval při impeachmentu proti Trumpovi,“ řekl Raskin na akci za posílení volebních práv v Silver Spring na předměstí Washingtonu.

„Loni se republikánský sjezd usnesl, že strana nepotřebuje program. Tím je totiž cokoli, co řekne Trump. Pokud se vzbudí a řekne, že diktátor Severní Korey je náš nejlepší přítel, bude náš nejlepší přítel. Pokud naopak řekne, že s ním jdeme do války, půjdeme s ním do války. Pokud přes všechny důkazy a soudy říká, že vyhrál loňské volby, všichni kolem něj s tím souhlasí. To je znak náboženského kultu,“ zhodnotil.

Podle jeho kolegy a šéfa republikánů ve Sněmovně Kevina McCarthyho je ale odstranění Cheneyové z čelních pozic ve straně potřeba vykládat jinak.

„Každý ve vedení strany slouží k jeho prospěchu. A jak víte, v sázce je hodně. Demokrati ničí tuhle zemi. Každý republikánský člen může zastávat postoje, v které věří. Podle toho si tyto jednotlivce vybírají voliči a ti rozhodují o tom, kdo bude v Kongresu. Jiná věc ale je, kdo bude ve vedení. Jsme v jedné z největších bitev o tuhle zemi a o to, jestli příští století bude naše,“ řekl McCarthy pro televizi Fox News.