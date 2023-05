Válka na Ukrajině probudila byznys s LNG jako Frankensteinovo monstrum, říká americký aktivista

Ruská válka na Ukrajině rozhýbala uvadající odvětví, které ale také představuje nebezpečí – pro celé lidstvo, ale bezprostředně třeba pro lidi na jihu Texasu. Během června by se mělo rozhodnout o tom, jestli se zde společnost NextDecade pustí do výstavby obřího terminálu na zpracování a vývoz zkapalněného zemního plynu. Od stálého zpravodaje Washington 11:11 30. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V údolí Rio Grande v Texasu se připravuje stavba jednoho z největších terminálů na zkapalnění a export plynu v celé Severní Americe. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

V Evropě někteří politici velebí tento druh paliva jako bezpečnou alternativu místo plynu z Ruska. Nesouhlasili by ale lokální obyvatelé, kteří se projekt Rio Grande LNG už dlouhá léta snaží zastavit.

„Válka na Ukrajině probudila byznys se zkapalněným zemním plynem jako Frankensteinovo monstrum,“ říká mi Jim Chapman z organizace Zachraňme údolí Rio Grande a ukazuje na křovinami porostlou krajinu před sebou.

Stojíme u závory, za kterou už se připravuje stavba jednoho z největších terminálů na zkapalnění a export plynu v celé Severní Americe. „Všechno zelené, co tu vidíme, tak zanikne, až sem najedou buldozery,“ říká Jim s tím, že to pro něj bude bolestivé.

„Tohle je jediná obydlená část pobřežního Texasu, kterou petrochemické závody zatím nezměnily v průmyslové peklo. Ale přichází to i sem. Přitom kromě zničení zbývající přírody a znečištění to regionu nic nepřinese. Jakmile to postaví, bude ten automatizovaný provoz zaměstnávat asi tolik místních lidí jako hamburgerová restaurace,“ tvrdí obyvatel Texasu.

„Už stačilo. Rozvoj je důležitý, zaměstnanost je důležitá, ale nemůžeme si kvůli tomu zničit veškeré životní prostředí – jenže právě to se děje,“ apeluje Chapman.

Ohrožení přírodní oblasti

Jimova kamarádka Victoria Guerraová lituje, že zanikne velmi unikátní přírodní oblast, významná pro tažné ptáky, poslední americké oceloty, ale i pro lov ryb a krevet a pro rekreaci místních.

Nedaleko už navíc stojí startovací rampa vesmírných raket společnosti SpaceX a teď tu mají velké plány právě i společnosti obchodující se zkapalněným plynem.

Terminál Rio Grande LNG nedávno po letech i soudních sporů získal federální povolení a firma teď stojí před definitivním investičním rozhodnutím. Společnost uvádí, že investuje do technologie odčerpávání uhlíku z atmosféry a že dopady své činnosti zmírní aktivní ochranou pětkrát většího území, než kolik zabere budovaný terminál.

Jim Chapman uznává, že plynaři před zničením jejich prostředí přemisťovali například ohrožený druh želv.

Je to ale podle něj pozitivní kapka v moři negativ, která vnímala například i francouzská banka Societe General, když se nakonec kvůli svým klimatickým závazkům rozhodla projekt nefinancovat.

„Jak vážně to myslíme s omezením skleníkových plynů a globálního oteplování? Pokud má být svět uhlíkově neutrální do roku 2050, jak to můžeme dokázat, když teď stavíme novou infrastrukturu pro fosilní paliva? Navíc plyn, který půjde přes tento terminál, patří k nejhorším na světě, pokud jde o úniky metanu,“ říká Chapman.

Jim Chapman z organizace Zachraňme údolí Rio Grande se svou kamarádkou Victorou Guerraovou | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Špatný pro region

Plyn by před energeticky náročným zkapalněním a přepravou za oceán přicházel z oblastí, kde ho dobývají nebezpečnou metodou frakování. To je další důvod, proč se Jim už léta s dalšími občany sdružuje v hnutí na záchranu údolí Rio Grande.

„Tohle údolí ztratilo přes 90 procent svého přírodního prostředí. A v určitý moment je potřeba tu přírodu, která nám zbyla, ponechat netknutou. Ale vždycky se najde někdo, kdo taková místa chce zastavět, vydělat na nich peníze, zničit je,“ uvádí.

„My se tu takové místo snažíme chránit. Ten projekt je špatný pro zdejší přírodu, ovzduší, pro ekonomiku regionu závislou na turistice či rybolovu, je špatný i pro klima. Jenže se zdá, že ekonomika vývozu zkapalněného plynu je teď velmi, velmi dobrá,“ podotýká.

Pokud společnost NextDecade připravený projekt skutečně spustí, plyn odtud začne vyvážet nejdřív ve druhé polovině tohoto desetiletí.