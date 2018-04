'Budeš protestovat? Čekej trest.' Někteří američtí studenti si musí vybrat mezi výukou a demonstrací

Američtí studenti nevzdávají boj za bezpečnější školy. Svolali proto další protesty na dva tisíce míst po celých Státech. Některé školy ale nechtějí své žáky pustit, takové nařízení vydali třeba v části státu Maryland. Reportáž Eldersburg 10:41 20. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na střední školu Liberty High School v Marylandu, kam se vydal zahraniční zpravodaj Českého rozhlas Jan Kaliba. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Trojice středoškoláků v Eldersburgu nedaleko Baltimoru odchází s aktovkami na zádech domů, ale v pátek zase do své třídy všichni přijdou. Sam, Jacob a David mi vyprávějí, že minulého protestu se v březnu účastnili, ale tentokrát to neudělají - za ty problémy jim to prý nestojí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tisíce amerických studentů zoufale shání omluvenky. Plánují totiž další protest za přísnější podmínky pro držení zbraní, některé školy je ale nechtějí pustit. V Marylandu natáčel Jan Kaliba

„Škola nám hrozí tresty, pokud budeme chybět ve vyučování. Navíc máme další den ples a už máme koupené lístky. Myslím, že ta manifestace je za dobrou věc, ale pro tuhle školu není zrovna nejlíp načasovaná. A okresní ředitel rozeslal všem školám e-mail, ve kterém studentům účast zakázal,“ říká Sam.

Ředitel Stephen Guthrie tím reagoval na březnový protest, který zakázaný nebyl, ale studentské hnutí za větší bezpečnost ve školách se podle něj od té doby zpolitizovalo. Konzervativci z Carrollova okresu mu za to rozhodnutí tleskají.

„Myslím, že mnoho rodičů z toho má radost, protože studenti se nebudou muset rozhodovat, jestli se chtějí zúčastnit protestu místo vyučování, nebo ne. Tím dostaneme kontroverze, které jsou s celým tímto hnutím spojené, pryč ze školních tříd. Tam by se měli studenti vzdělávat a ne pěstovat aktivismus. Na to mají prostor po škole,“ říká pro Český rozhlas Kathy Fullerová, která se v republikánských primárkách uchází o místo v zastupitelstvu okresu.

Studenti střední školy Liberty High School v Marylandu, kam se vydal zahraniční zpravodaj Českého rozhlas Jan Kaliba. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Jejímu názoru a plošnému zákazu navzdory se ale někteří studenti k celonárodní manifestaci stejně připojí.

„Sama se asi nezúčastním, ale vím o několika spolužácích, kteří jsou k tomu odhodlaní. Máme společnou diskusní skupinu, kde se to probírá, a vím, že někteří se k protestu připojí i přes to, jaké to bude mít následky,“ vypráví dívka Haley cestou na školní hřiště o akci, která má 13 sekundami ticha připomenout 13 obětí střelby na střední škole Columbine v Coloradu před 19 lety.

'Chraňte děti, ne zbraně.' Ve Spojených státech vyšly do ulic statisíce lidí Číst článek

Pořádající studenti ale vyzvali, aby nezůstalo jen u tohoto gesta a aby účastníci pokračovali v manifestacích za bezpečnější třídy a kampusy i po zbytek školního dne.

„Tohle vytváří hodně nepřátelství a rozdělení mezi dětmi, které tyto akce podporují, a těmi, které jsou naopak proti. V naší společnosti je už tak dost věcí, které nás rozdělují. Podle mě není prospěšné, když i školní systém podporuje takové akce. Viděli jsme i případy, kdy manifestovaly děti ze základních škol. Něco jiného je, když to udělají starší středoškoláci, ale u těch malých mám dojem, že to nutně nemusí být jejich vlastní iniciativa, ale spíš názory dospělých, kteří je obklopují,“ myslí si Fullerová, podle které je americké školní prostředí nezdravě zamořeno politikou a liberálním smýšlením, a tak je ráda, že v Carrollově okresu platí v pátek zákaz manifestací.