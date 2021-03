‚Kolosální přehmat.‘ Biden čelí kritice po nárůstu ilegální migrace z Mexika, možná největší za dvacet let

Americký prezident Joe Biden v těchto dnech objíždí svou zemi, aby prezentoval zákon o rozsáhlé pandemické pomoci. Ten zajišťuje mimo jiné i zdroje pro očkování v USA. Čemu se Biden ale spíše vyhýbá, to je téma jižní americké hranice. Příliv lidí přecházejících hranici z Mexika může být největší za dvacet let, přesto Bidenova administrativa odmítá nazývat situaci krizí. Extrémní je hlavně počet dětí, které ilegálně přišly bez doprovodu. Od stálého zpravodaje Washington (USA) 10:24 21. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bidenova administrativa se potýká s kritikou ohledně přístupu k migraci. | Foto: Tom Brenner | Zdroj: Reuters

Prezident Biden tvrdí, že se v tuto chvíli k jižní hranici na inspekci nechystá. Zatím do oblasti poslal svůj expertní tým a vydali se tam i republikáni z Kongresu, pro které je situace u hranic dosud nejlepší parketou pro kritiku nového prezidenta. Jeho administrativa zatím novináře nepustila do zařízení, ve kterých přebývají děti zadržené po ilegálním přechodu hranice.

Bidenův ministr pro vnitřní bezpečnost vydal prohlášení, podle kterého pohraniční stráž naráží i na šestileté. Antonio Mayorkas přiznává, že při současném přívalu jeho úřad nestíhá děti předat dál do stanovených tří dnů a že celkově přichází ilegálně tolik lidí, že může padnout 20leté maximum.

Americký prezident Joe Biden se tématu migrace zatím spíš vyhýbá. Podle opozice ale USA čelí krizi

„Především – příval imigrantů tu byl i loni a předloni. Ano, tento by mohl být horší. Ale jestli říkají, že přicházejí i proto, že slyšeli, že jsem milý… Tak ne, to není důvod. Můžu říct docela jasně: Nepřicházejte. Nastavujeme ten proces, neopouštějte své město, svou komunitu,“ řekl prezident Biden tento týden v exkluzivním rozhovoru pro televizi ABC.

Jeho imigrační politika zatím z pravidel nastavených Donaldem Trumpem zrušila právě automatické vracení nezletilých zpět za hranice nebo postupně ruší praxi, že žadatelé o azyl nesmějí do Spojených států a musejí čekat na vyřízení případu v Mexiku.

Zděděný systém

„Byl to od Bidenovy administrativy kolosální přehmat, když vydala exekutivní příkaz, který je v podstatě pozvánkou do naší země. Stíhal jsem v 90. letech kartely pašeráků drog z El Pasa a můžu vám říct, že bez nich tu hranici nepřejdete. Oni to kontrolují a teď stupňují počet převáděných lidí. Na hranici máme opravdovou krizi a bude stát spoustu peněz to dostat pod kontrolu, pokud toho vůbec Bidenova vláda chce docílit, což není zřejmé,“ tvrdil v televizi Fox News kongresman John Katko, jeden z členů zmíněné republikánské delegace k jižní hranici.

Někteří členové Bidenovy administrativy tvrdí, že na vině je částečně to, že po Trumpovi zdědili rozbitý a represivní systém. Ale i někteří – hlavně texaští – demokrati v Kongresu Bidena vyzývají, že musí pro řešení situace na jižní hranici dělat víc. Progresivní demokraté ho zase kritizují za podmínky, ve kterých přehlcená vládní zařízení drží migrující děti.

Sněmovnou reprezentantů tento týden prošly návrhy dvou imigračních zákonů, které by vymezily proces legalizace pobytu pro pracovníky v zemědělství a pro imigranty, co do Spojených států přišli s rodiči ilegálně v dětském věku. V Senátu mají ovšem i s těsnou většinou demokratů z procesních důvodů malou naději na úspěch. Ve čtvrtek má Joe Biden svou první tiskovou konferenci od nástupu do Bílého domu a dá se čekat, že migrace bude patřit mezi hlavní témata.