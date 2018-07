Vláda USA: Děti migrantů do pěti let jsou zpátky u svých rodičů. V detenčních ústavech zůstává 46 z nich

Vláda USA ve čtvrtek oznámila, že dokončila první fázi návratu dětí odebraných migrantům zpět k rodičům. Ta se týkala dětí mladších pěti let a do 26. července podle soudního verdiktu musejí americké úřady předat rodičům i všechny starší děti. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtečním prohlášení nicméně sdělila, že i nadále zůstává v detenčních střediscích 46 dětí mladších pěti let, které z různých důvodů není možné rodičům předat.

