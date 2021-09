Americké ministerstvo žaluje Texas kvůli zákonu, který zakazuje potraty. Považuje ho za protiústavní

Americké ministerstvo spravedlnosti podalo ve čtvrtek žalobu na stát Texas ve snaze zastavit vymáhání tamního nového zákona, který v zásadě znemožňuje provádět potraty po šestém týdnu těhotenství. Zákon vstoupil v platnost se začátkem měsíce a Nejvyšší soud USA jej nezablokoval, i když zatím nezvrátil precedenční verdikt z roku 1973, který interrupce v USA legalizoval. Washington 0:10 10. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo spravedlnosti nyní požaduje soudní příkaz, který by dočasně vymáhání texaského zákazu zastavil | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Ministr spravedlnosti Merrick Garland na tiskové konferenci novelu označil za zjevně protiústavní. „SB8 (zkratka texaské normy) ve státě zakazuje téměř všechny potraty po šesti týdnech těhotenství... i v případě znásilnění, sexuálního zneužití nebo incestu,“ upozornil ministr.

„Ten zákon je zjevně protiústavní za dlouhodobě platných precedentů nejvyššího soudu. Tyto precedenty ukládají, podle znění (verdiktu z případu) Planned Parenthood vs. Casey, a teď cituji: ‚Nehledě na to, zda platí výjimky pro specifické okolnosti, stát nemůže žádné ženě zakázat učinit základní rozhodnutí ukončit své těhotenství před životaschopností (plodu)‘,“ pokračoval Garland.

Texaský zákon zakazuje provádět téměř všechny potraty od okamžiku těhotenství, kdy lze u plodu detekovat srdeční tep, tedy přibližně šest týdnů po početí. Životaschopný mimo dělohu přitom lidský plod podle lékařů začíná být až za 20. týdnem těhotenství. V momentě, kdy začíná být možné pozorovat tep embrya, ještě většina žen podle agentury AP ani netuší, že je těhotná. Zastánci práva na potrat uvádí, že 85 až 90 procent těchto zákroků se v Texasu provádí právě až po šestém týdnu těhotenství.

Zneplatnění zákona

Ministerstvo spravedlnosti nyní požaduje soudní příkaz, který by dočasně vymáhání texaského zákazu zastavil. Dále pak usiluje o verdikt, který by opatření prohlásil za neplatné, informuje agentura Reuters. Ministr Garland řekl, že v opačném případě by se postup republikánských zákonodárců v Texasu mohl stát vzorem pro další státy.

Takzvané zákony srdečního tepu namířené proti potratům v minulosti u soudů ztroskotaly, ten texaský se od nich ale zásadně liší. Zakazuje totiž státním činitelům jeho vymáhání a místo toho tuto část svěřuje do rukou „soukromých občanů“ včetně lidí, kteří nežijí v Texasu a nemají nic společného s danou těhotnou ženou. Prakticky kdokoli může zažalovat poskytovatele potratu nebo například osobu, která by potrat zprostředkovala, pokud by měl podezření na porušení zákona.

Norma navíc umožňuje podat v souvislosti s jediným případem více žalob. Texaské kliniky kvůli obavám ze soudních sporů přestaly dávat pacientkám termíny.

Ve snaze zákon zablokovat se už dříve obrátili na soudy poskytovatelé interrupcí. Věc se dostala až k Nejvyššímu soudu, který hlasy pěti soudců ku čtyřem stížnost odmítl. Soud ovšem posuzoval otázku, koho je možné v daném případě žalovat, nikoli samotný obsah texaského zákazu.