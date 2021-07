Havanský syndrom ve Vídni? Americké úřady vyšetřují náhlé zdravotní problémy svých diplomatů

Od vstupu do úřadu amerického prezidenta Joea Bidena zaznamenalo ve Vídni náhlé zdravotní potíže zhruba 20 diplomatů, zaměstnanců velvyslanectví či příslušníků rozvědných agentur.

„Důkladně prošetřujeme zprávy o možných nevysvětlených zdravotních potíží lidí, kteří jsou součástí komunity kolem amerického velvyslanectví ve Vídni,“ uvedlo ministerstvo. Dodalo, že šetření vede ve spolupráci s dalšími americkými vládními úřady. Podle listu The New Yorker je do případu zapojená i Ústřední zpravodajská služba (CIA).

Havanský syndrom

Některé zaznamenané příznaky se podobají potížím, které zaznamenali lidé působící na americkém velvyslanectví v Havaně v letech 2016 a 2017. Tehdy se mluvilo o náhlých a prudkých bolestech hlavy, ztrátě sluchu, poškození mozku či nevolnosti. V některých případech léčba trvala i mnoho měsíců.

Tehdejší americký prezident Donald Trump obvinil Kubu z útoku na americké zaměstnance. Podle některých odborníků zdravotní potíže mohlo způsobit použití akustických či mikrovlnných zbraní. Zveřejněné vědecké studie a posudky ale žádnou jasnou příčinu zdravotních problémů neurčily.

Agentura AP připomíná, že Vídeň je významný diplomatickým centrem, kde sídlí řada mezinárodních institucí a působí i mnohé světové rozvědky. V rakouském hlavním městě se například vedou rozhovory o íránském jaderném programu.