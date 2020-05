Nemůžu dýchat, volali lidé před Bílým domem. Protesty kvůli smrti George Floyda zachvátily USA

Před Bílým domem stáli lidé v rouškách a křičeli: „Nemůžu dýchat.“ Šlo o narážku na to, jakým způsobem zemřel George Floyd a přeneseně i na postavení černošské komunity v americké společnosti.

„V téhle zemi se nic nezměnilo. Je to stejné jako před pěti lety, když se to stalo v Baltimoru, je to stejné jako v dobách hnutí za občanská práva v 60. a 70. letech. Změnilo se jen to, že mají k takovému násilí volnou ruku a teď to dělají sofistikovaněji,“ říká pro Radiožurnál rozčilený Afroameričan Moe Jones.

„Ministerstvo spravedlnosti po zločinech z nenávisti nejde. Zacházejí s námi jako s druhořadými lidmi, v podstatě jako se zvířaty. Rasismus je v Americe jednou z hlavních záležitostí a to musíme změnit,“ uvádí.

„Vím, že koronavirus je vážná věc, bereme ho vážně já, moje rodina i naše černošská komunita. Ale je čas postavit se té vraždě v Minneapolisu. A tak jsem přišel, abych to podpořil a dal Trumpovi najevo, že je špatný,“ říká protestující.

Jones v kritice prezidenta pokračuje: „Lidé jsou mu ukradení, rozděluje tuhle zemi, která potřebuje sjednotit. On by to mohl vyřešit za minutu, kdyby chtěl. Ale jemu jde o jeho voličskou základnu, chce vyhrát za každou cenu a lidské životy ho nezajímají.“

Před Bílým domem létaly také plastové lahve s vodou. Několik lidí bylo zatčeno a bezpečnostní složky preventivně izolovaly sídlo amerického prezidenta.

„Chci vyjádřit hlubokou soustrast naší země rodině George Floyda. Mluvil jsem s ní, úžasní lidé. Stala se hrozná věc. Požádal jsem ministerstvo spravedlnosti, aby urychlilo vyšetřování jeho smrti. Jde o lokální záležitost, ale uděláme z ní federální,“ řekl Donald Trump ještě před tím, než se i ve Washingtonu, tak jako na mnoha místech Spojených států, začalo demonstrovat kvůli Floydově smrti.

„Nikdy se to nemělo stát, ale jsme odhodlaní k tomu, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Důležité je ale říct i to, že podporuju právo na pokojné protesty, ovšem nemůžeme dopustit, aby se z Minneapolisu rozšířily anarchie a chaos,“ dodal.

Demonstrace ve Washingtonu kvůli smrti Afroameričana George Floyda v Minneapolisu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas