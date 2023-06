USA chtějí zpět do UNESCO. Odešly za Trumpa, pro organizaci to znamenalo výpadek tři miliardy korun

Členské státy Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) budou hlasovat o návratu Spojených států. Američané organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu se sídlem v Paříži opustili před pěti lety. Rozhodl o tom tehdejší prezident Donald Trump, podle kterého v UNESCO převládaly protiizraelské tendence. Paříž/Washington 7:33 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrat Spojených států do UNESCO podle tisku podpoří dvě třetiny členů | Zdroj: Profimedia

Dvě třetiny členských států podle francouzského deníku Le Figaro podpoří návrat Spojených států do Organizace UNESCO. S opětovným příchodem Američanů by organizace měla hospodařit se štědřejším rozpočtem – Spojené státy by měly ročně přispívat v přepočtu přes tři miliardy korun.

Za tyto peníze chtějí získat možnost ovlivňovat politiku UNESCO a snížit vliv Číny, která se v nepřítomnosti Američanů stala největším přispěvovatelem mezinárodní organizace a usilovala například o přestěhování některých částí UNESCO do Šanghaje.

Spojené státy chtějí taky ovlivňovat regulaci umělé inteligence, kterou má dílem na starosti právě UNESCO.

Spojené státy vystoupily z organizace 1. ledna 2019, přidal se k nim tehdy i Izrael. Obě země UNESCO kritizovaly například za to, že místa spojená s judaismem oficiálně zařadila k palestinskému kulturnímu dědictví.

Reagan i Obama

Není to ovšem poprvé, kdy USA vystoupily z UNESCO. V roce 1983 o tom rozhodl tehdejší prezident Ronald Reagan (oficiálně země organizaci opustila o dva roky později).

A to kvůli tomu, že se hodnoty, které UNESCO vyznávalo, neshodovaly s těmi, které vyznávaly USA.

Šlo například o hranice svobody tisku. Kromě toho tehdejší americká administrativa kritizovala i špatné řízení organizace. Do UNESCO se USA vrátily až v roce 2002 za vlády George W. Bushe.

V roce 2011 pak Barack Obama na čas pozastavil platby do společného fondu, jelikož UNESCO v ten rok za plnohodnotného člena přijalo zmíněnou Palestinu.

Její plnohodnotné členství pak bylo dalším z důvodů, proč Donald Trump rozhodl o opuštění organizace.