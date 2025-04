USA nebudou uplatňovat nová vysoká cla na některou elektroniku, píší agentury

Chytré telefony, úložná zařízení a některá další elektronika jsou na americkém seznamu zboží, na které se nemají vztahovat takzvaná reciproční cla, vyhlášená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, napsala v sobotu agentura Reuters. Vyloučení smartphonů a notebooků z takzvaných recipročních cel podle agentury AP představuje krok Trumpovy administrativy k udržení nízkých cen oblíbené spotřební elektroniky, která se obvykle nevyrábí v USA. Aktualizováno Washington 17:51 12. 4. 2025 (Aktualizováno: 18:04 12. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Prospělo by to také velkým technologickým společnostem jako Apple a Samsung a výrobcům čipů, jako je Nvidia, uvedla AP. Apple ani Samsung zatím nereagovaly na žádost o vyjádření, Nvidia to odmítla komentovat, dodala agentura. O vítané úlevě pro technologické firmy jako Apple, Dell Technologies a nespočet dalších dovozců píše také Reuters.

24:05 Amerikanista Pondělíček: Odložená cla? Zapadá to do Trumpovy strategie přepálit začátek a pak ustupovat Číst článek

Americká celní správa uvedla, že výjimky budou mít položky jako chytré telefony, notebooky, pevné disky, ploché monitory a některé čipy, jakož i stroje používané k výrobě polovodičů.

Znamená to, že nebudou podléhat současným clům se sazbou 145 procent, které Trump uvalil na Čínu, ani desetiprocentním clům, týkajícím se dovozu z jiných zemí, napsala AP.

Tento krok zmenšuje „obrovský černý mrak visící nad technologickým sektorem“ a také tlak, kterému čelí američtí technologičtí giganti, usoudil analytik společnosti Wedbush Dan Ives.

Trump nejprve vyhlásil a poté na 90 dní pozastavil vysoká cla na dovoz z některých zemí. Ponechal však základní desetiprocentní „reciproční“ clo. Zmíněné označení používá proto, že jsou podle něho dovozní poplatky odvetou za cla a další obchodní opatření, která zahraniční státy vůči USA uplatňují. Toto tvrzení zpochybňují jak zmíněné země, tak řada ekonomů.

Čína od soboty uplatňuje na dovoz zboží z USA clo 125 procent, Spojené státy dovoz z Číny zatěžují clem v celkové výši 145 procent.

Výjimky z cel platí zpětně od 5. dubna, napsala agentura Reuters s odvoláním na celní správu, podle které se výjimky vztahují na dvě desítky kategorií zboží, včetně velmi široké kategorie pro všechny počítače, notebooky a diskové jednotky a zařízení pro automatické zpracování dat. Zahrnují také polovodičová zařízení, paměťové čipy a ploché monitory.

Úřední oznámení podle Reuters neposkytlo žádné vysvětlení, ale jde podle agentury o další krok zpět od Trumpova maximalistického přístupu ke clům, včetně opakované eskalace sazeb na čínské zboží.