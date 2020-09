Nového člena nejvyššího soudu po Ginsburgové by měl vybrat vítěz voleb, prohlásil Biden

Nového člena amerického Nejvyššího soudu by měl navrhnout vítěz prezidentských voleb, které jsou plánovány na 3. listopadu. Řekl to prezidentský kandidát Demokratické strany Joe Biden, když reagoval na páteční úmrtí soudkyně Ruth Baderové Ginsburgové. Šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell už ale naznačil, že by se mohlo o nástupci Ginsburgové hlasovat ještě před koncem prvního mandátu prezidenta Donalda Trumpa. Washington 16:37 19. 9. 2020 (Aktualizováno: 17:40 19. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentský kandidát Demokratické strany Joe Biden | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

„Dnes večer a v následujících dnech bychom se měli zaměřit na ztrátu soudkyně Ginsburgové a na její trvalý odkaz,“ řekl v pátek Joe Biden. „Ale aby nikdo nebyl na pochybách, dovolte mi říct to jasně: Voliči by měli vybrat prezidenta a tento prezident by měl vybrat nástupce soudkyně Ginsburgové,“ dodal vyzyvatel současného prezidenta.

Do vyvrcholení souboje o Bílý dům už zbývá jen zhruba šest týdnů a spory ohledně jmenování nového člena Nejvyššího soudu by se tak nyní mohly stát dominantním tématem na americké politické scéně.

Trumpovi by se podle agentury Reuters teoreticky mohlo podařit svého kandidáta na uvolněný post po Ginsburgové do voleb prosadit. Naskýtá se mu šance v devítičlenném soudním senátu ještě posílit převahu konzervativců, kteří měli dosud pouze nejtěsnější většinu.

Historický precedens

Bidenova první reakce tak naznačila obrysy očekávané politické bitvy. Demokraté se odvolávají na precedent, který v roce 2016 stanovili republikáni. Po smrti soudce Nejvyššího soudu Antonina Scalii republikány ovládaný Senát neuspořádal hlasování o kandidátovi, jehož navrhl tehdejší prezident Barack Obama.

Vůdce republikánů v Senátu Mitch McConnell tehdy argumentoval tím, že je příliš blízko do voleb a že o obsazení postu by měla rozhodnout až nová administrativa a Kongres. Scalia přitom zemřel v únoru a do voleb zbývalo ještě skoro deset měsíců.

Senát, který nominace na post v Nejvyšším soudu potvrzuje, mají republikáni pod kontrolou i teď, a demokraté je proto vyzývají, aby se zachovali stejně jako před čtyřmi lety.

McConnell už ale ohlásil, že pokud Trump někoho navrhne, hlasovat se o jeho kandidatuře bude. Tvrdí přitom, že svůj postoj nezměnil, ale že letos je situace jiná, protože Bílý dům i Senát ovládá stejná strana, což v roce 2016 neplatilo.

Hlasování o novém soudci

I kdyby Trump nástupce Ginsburgové navrhl a McConnell skutečně uspořádal hlasování v Senátu před prezidentskými volbami, nemuselo by být schválení kandidáta jednoznačné, poznamenává list The New York Times.

Nejvyšší soud USA Nejvyšší soud USA se pomyslně dělí na konzervativní a liberální křídlo. Podle této příslušnosti také soudci často, ale ne vždy, hlasují v případech jako dobrovolné potraty či migrace. Každý z devíti soudců má doživotní mandát, řada z nich tak slouží mnoho desetiletí. Křeslo ve vlivném tribunálu se uvolní jen po rezignaci či úmrtí soudce. Trump za svůj mandát jmenoval dva soudce považované za konzervativní, čímž toto křídlo získalo v soudu převahu 5:4. Ginsburgová byla považována za součást liberální frakce. V roce 1993 ji jmenoval tehdejší prezident Bill Clinton.

Několik republikánských senátorů by se totiž mohlo zdráhat svolit k takto politicky kontroverznímu kroku kvůli obavám, že by to uškodilo jejich vyhlídkám na znovuzvolení ve volbách do Kongresu, které se konají současně s volbami prezidentskými.

Senátorka Susan Collinsová ze státu Maine například listu The New York Times tento měsíc řekla, že by nepodpořila hlasování o novém soudci, pokud by se mělo konat v říjnu. Podobně se vyjádřila i senátorka Lisa Murkowskiová z Aljašky.

Skepticky se k této možnosti vyjádřili v minulosti i senátoři Lindsey Graham, který je předsedou právního výboru Senátu, nebo Charles E. Grassley. Dalším „neposlušným“ republikánem v Senátu by podle newyorského listu mohl být i Mitt Romney, který jako jediný republikán letos hlasoval pro Trumpovo sesazení z funkce v procesu ústavní žaloby.

Výběr až po volbách?

McConnell se však ještě v pátek snažil případné neposlušnosti některých senátorů předejít. V dopise všechny republikánské členy Kongresu vyzval, aby veřejně nedeklarovali svou pozici, dokud se s ním nesetkají ve Washingtonu.

„Naléhám na vás, abyste si nechali k dispozici všechny možnosti. Teď není vhodná doba uzavřít se předčasně do pozice, které byste mohli později litovat,“ napsal republikánský lídr.

Lídr demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer pak na twitteru napsal: „Americký lid by měl mít možnost promluvit do výběru dalšího soudce Nejvyššího soudu. Proto by toto uvolněné místo nemělo být obsazeno, dokud nebudeme mít nového prezidenta.“

Americká média upozornila, že jde o doslovné vyjádření, které před čtyřmi lety pronesl McConnell.

