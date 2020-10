Americký výbor jednal o kandidátce do Nejvyššího soudu. Slyšení provázely protesty i debaty o rouškách

Víc než dvacet zatčených demonstrantů, koronavirem nakažený senátor bez roušky přímo v jednacím sále a úvodní řeč kandidátky na členství v americkém Nejvyšším soudu. Tak vypadal první den procesu jejího schvalování. Republikáni i demokrati vědí, že jde o to, jak silná bude konzervativní převaha v devítičlenném sboru. A že to může mít vliv i na případné soudní spory o výsledek prezidentských voleb. Washington 9:31 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Justiční výbor jednal o navrhovaném kandidatuře Amy Barrettové do Nejvyššího soudu | Zdroj: Reuters

Republikáni a jejich příznivci demonstrující před Kapitolem se zaštiťují tím, že nejméně do ledna ovládají Bílý dům i Senát, a tak na schválení Amy Barrettové do funkce mají nárok. Demokrati a s nimi sympatizující protestující zase mávají výsledky průzkumů veřejného mínění, podle kterých si víc lidí přeje, aby soudkyni do doživotní funkce vybrali až nově zvolení prezident a senátoři.

Volby končí za tři týdny a hlasovaly už miliony Američanů. Ovšem v první den zasedání justičního výboru se senátoři neshodli ani na těch nejzákladnějších věcech, jako jsou podmínky jednání během pandemie.

Republikán z Utahu Mike Lee o deset dní dříve oznámil pozitivní test na koronavirus, teď přišel osobně do jednacího sálu a bez roušky mluvil k soudkyni Barrettové.

Na rozdíl od něj, další nakažený republikán z výboru Thom Tillis se připojil jen virtuálně, stejně jako další republikán Ted Cruz, který je v karanténě. Pouze na dálku se jednání účastnila i demokratická senátorka a viceprezidentská kandidátka Kamala Harrisová.

„Tento výbor se neřídí zdravým rozumem, pokud jde o bezpečí lidí. Včetně toho, že nepožaduje od všech členů negativní test na koronavirus, i když se mezi nimi objevila nákaza. Kontrastuje to s tím, že republikánské vedení celého Senátu správně odložilo program tohoto týdne, aby ochránilo zdraví senátorů a personálu. Pane předsedo, ze stejného důvodu mělo být odloženo i toto slyšení,“ vzkázala Harrisová Lindseymu Grahamovi.

Toho demokrati kritizovali za to, že se sám nenechal otestovat, přestože mohl být v kontaktu s nakaženými, a test odmítl i o několik dní dříve před debatou se svým soupeřem o znovuzvolení do Senátu v Jižní Karolíně. Ten za těchto okolností osobní účast odmítl a debata se nakonec nekonala, na rozdíl od úvodního dne schvalovacího procesu Amy Barrettové do Nejvyššího soudu.

„Místnost je upravená tak, aby byly dodrženy společenské odstupy. A pokud jde o mě, byl jsem v krátkém kontaktu se senátorem Lee a test jsem měl negativní před týdnem v pátek. Nemusím být v karanténě. Podle mého lékaře není potřeba mě testovat, cítím se dobře. Kdo se chce otestovat, může. Ale nebudou mě na test posílat političtí oponenti,“ bránil se šéf justičního výboru Graham a zahájil schvalovací proces Barrettové, který bude v následujících dnech v Americe ostře sledovaný.

V pondělí také poprvé od nákazy koronavirem vyrazil do terénu Donald Trump. Jeho lékař oznámil, že měl prezident několik negativních testů a není prý infekční. Přesto třeba velké deníky jako The New York Times nebo Wall Street Journal z obav o zdraví svých lidí odmítly poslat na výjezd prezidentským letadlem své novináře. Trump uspořádal mítink na Floridě a podle kampaně chce nasadit vysoké tempo – celé tři týdny až do konce voleb létat po Americe a i několikrát denně mluvit k příznivcům.