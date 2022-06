Nejvyšší soud USA zrušil newyorský zákaz skrytého nošení zbraní. Považuje ho za protiústavní

Nejvyšší soud v USA ve čtvrtek zamítl omezování skrytého nošení zbraní ve státě New York jako neústavní. Podle soudu je toto newyorské opatření v rozporu s druhým dodatkem ústavy, který zajišťuje Američanům právo vlastnit zbraň. Podle agentury AP jde o zásadní rozšíření práva týkajícího se zbraní. Prezident Joe Biden vyjádřil nad verdiktem politování. Washington 19:40 23. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Devítičlenný soud, v němž převažují konzervativci, pro zamítnutí hlasoval poměrem 6:3 (ilustrační foto) | Foto: Will Dunham/File Photo | Zdroj: Reuters

Devítičlenný soud, v němž převažují konzervativci, pro zamítnutí hlasoval poměrem 6:3. Jde o první rozhodnutí nejvyššího soudu týkající se právních předpisů o zbraních za více než deset let.

V New Yorku je ke skrytému nošení legálně držené pistole potřebná licence a k jejímu udělení musí žadatel uvést náležitý důvod. Tuto praxi u soudů napadli dva muži, kteří licenci nedostali. Soudy nižší instance jejich názor, že to odporuje právu na nošení a držení zbraní, odmítly. Od loňska se případem zabýval nejvyšší soud.

Podle AP verdikt znamená, že v ulicích amerických měst bude ještě více ozbrojených lidí. Podobné opatření jako New York mají i další státy včetně Kalifornie, Havaje, Marylandu, Massachusetts nebo New Jersey. Administrativa prezidenta Joea Bidena žádala nejvyšší soud, aby toto opatření, přijaté v New Yorku v roce 1913, ponechal v platnosti.

Přitom se po nedávných hromadných střelbách v USA právě nyní americký Kongres zabývá změnou zbrojních zákonů.

Biden v reakci na čtvrteční rozhodnutí nejvyššího soudu řekl, že je „hluboce zklamán“. „Toto rozhodnutí odporuje jak zdravému rozumu, tak ústavě, a mělo by znepokojit nás všechny. Po strašných útocích v Buffalu a Uvalde, při každodenní střelbě, která se nedostává mezi hlavní zpravodajství, musíme jako společnost k ochraně občanů udělat více, ne méně,“ uvedl Biden v prohlášení.

Právo k sebeobraně

Soudní rozhodnutí uznává, že státy mohou zakázat zbraně „na citlivých místech“, za něž se tradičně považují budovy soudů a zákonodárných institucí.

Soudce Clarence Thomas v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že ústava chrání „právo jednotlivců nosit zbraň k sebeobraně mimo dům“. „Nevíme o žádném jiném ústavním právu, které se na jednotlivce vztahuje, jenom když dotyční vládním úřadům doloží speciální potřebu,“ uvedl.

Stephen Breyer, jehož do nejvyššího soudu jmenoval demokratický prezident Bill Clinton a který byl proti zrušení newyorského zákona, připomenul, že jenom letos bylo v USA zaznamenáno 277 případů hromadné střelby a že se tyto incidenty stávají v průměru jednou denně. „Obávám se, že interpretace tohoto soudu nebere ohled na zásadní nebezpečí a nedává státům možnost to řešit,“ napsal Breyer.

Demokratická guvernérka New Yorku Kathy Hochulová označila rozhodnutí soudu za „naprosto šokující“. Řekla, že lituje, že „nadešel tento temný den“.

Starosta New Yorku Eric Adams prohlásil, že město zreviduje politiku vydávání licencí a také definici citlivých míst. „Nemůžeme dopustit, aby se z New Yorku stal divoký Západ,“ řekl.

NRA

@NRA 🎉BREAKING NEWS: @NRA WINS SCOTUS CASE!



Supreme Court Rules New York’s Carry Restrictions are UNCONSTITUTIONAL 781 3832

Národní asociace držitelů střelných zbraní (NRA) označila soudní rozhodnutí za vítězství. „NRA zvítězila,“ uvedla asociace ve svém tweetu a připomenula, že nejvyšší soudní orgán označil newyorský zákon omezující právo nosit zbraň za neústavní. „Nejvyšší soud potvrdil, že právo nosit zbraně NENÍ OMEZENO NA BYDLIŠTĚ,“ stojí v tweetu.

Zastánci zákona tvrdí, že jeho zrušení přinese do ulic amerických měst více zbraní, což povede k ještě většímu násilí.

Nejvyšší soud vydal významné rozhodnutí týkající se zbraní naposledy v roce 2010. Poskytl jím právo držet doma zbraň určenou k sebeobraně.