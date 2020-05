Nejvyšší soud USA kvůli koronaviru poprvé jedná po telefonu. Zapojit se mohla i hospitalizovaná soudkyně

Pandemie koronaviru mění běh světa. Projevuje se to i na fungování tak tradičních institucí, jako je Nejvyšší soud USA. Ten projednává případy i během současné zdravotní krize, poprvé v historii se to děje na dálku. Soudci se propojují pomocí telefonu a jejich hovory jsou online volně přístupné veřejnosti. Od stálého zpravodaje Washington 9:21 7. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší soud začal se zasedáním na dálku tento týden, má za sebou tedy tři dny. | Foto: Will Dunham | Zdroj: Reuters

Zřejmě spláchnutí toalety se ozvalo během středečního jednání Nejvyššího soudu Spojených států amerických.

Není známo, kterého ze soudců během telefonátu zavolala příroda. Každopádně tento typ projednávání s možností veřejnosti připojit se a na dálku poslouchat v reálném čase je unikátem, jenž nemá v amerických dějinách obdoby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si část reportáže Jana Kaliby o zasedání Nejvyššího soudu USA

Nejvyšší soud s tím začal tento týden, má za sebou tedy tři dny. Jeho šéf John Roberts vede jednání ze své kanceláře, ale většina soudců se připojuje ze svých domovů. 87letá soudkyně Ruth Ginsburgová se díky této praxi mohla ve středu dokonce jednání nejvyššího soudu zúčastnit i z nemocnice v Baltimoru, kam musela s akutními zdravotními problémy.

Soud má za sebou první týden tohoto telefonického modelu, protože případy projednává od pondělí do středy – a naplánovaný je takto ještě příští týden. Řeší i velmi prominentní případy, některé se týkají přímo prezidenta Donalda Trumpa.

Příští týden v úterý se bude nejvyšší soud zabývat třemi souběžnými případy. V nich se Kongres Spojených států a soudní porota ve státě New York kvůli probíhajícím vyšetřováním domáhají přístupu k Trumpovým finančním záznamům, jak soukromým, tak firemním, z doby, kdy ještě nebyl prezidentem.

‚Přispěje k národní bezpečnosti.’ Babiš podepsal s americkým ministrem zahraničí deklaraci o 5G sítích Číst článek

Ve středu si nejvyšší soud vyslechl argumenty obou stran ve sporu Trumpovy vlády a státu Pensylvánie o to, jestli federální vláda má právo omezit Obamacare a umožnit některým zaměstnavatelům odepřít svým zaměstnankyním zdravotní pojištění, které zahrnuje i antikoncepci zdarma.

Návrat do Kongresu

Do práce se měli tento týden vrátit senátoři a kongresmani, ale schází se jenom republikány vedený Senát. Demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů to - na radu kongresového lékaře - neudělala. Brian Monahan varoval, že by to bylo riziko vzhledem ke stále špatné situaci ve Washingtonu, co se rozšíření koronaviru týče.

Háček to má v tom, že byť i kongresmani mohou leccos vykonat na dálku, některé důležité úkony včetně hlasování o návrzích na dálku podle pravidel dělat nesmějí. To je zřejmě také důvod, proč šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell varování kongresového lékaře nevyslyšel.

Řešením by byla změna pravidel a možnost hlasování na dálku, ale tomu se republikáni v obou komorách Kongresu zatím brání.