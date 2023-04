ONLINE: 31 tanků z USA přijede do Německa již před koncem května. Cvičit na nich budou ukrajinští vojáci

Spojené státy v příštích týdnech dopraví do Německa tanky Abrams, na kterých poté začnou cvičit ukrajinští vojáci. V pátek to na závěr jednání na americké letecké základně Ramstein v Německu prohlásil americký ministr obrany Lloyd Austin. Agentura AP už před Austinovým prohlášením napsala, že USA do konce května pošlou do Německa 31 cvičných tanků Abrams.

Ramstein 19:22 21. dubna 2023