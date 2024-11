USA nesníží dodávky zbraní Izraeli. Učinil omezené kroky ke zlepšení situace v Gaze, uvedl Washington

Spojené státy neomezí dodávky zbraní Izraeli po uplynutí lhůty na zlepšení humanitární situace v Pásmu Gazy. Podle agentur to v úterý oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Podle Washingtonu Izrael udělal omezené kroky ke zlepšení humanitární situace na palestinském území. Podle nevládních organizací ale Izrael částečně splnil jen menšinu amerických požadavků. Washington/Tel Aviv 21:27 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Netanjahu byl vyzván, aby Izrael do 30 dnů udělal kroky ke zlepšení podmínek v Pásmu Gazy (archivní foto) | Foto: IMAGO/IPON | Zdroj: Reuters

Šéf americké diplomacie Antony Blinken a americký ministr obrany Lloyd Austin poslali 13. října izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi dopis, ve kterém kritizovali humanitární situaci v Pásmu Gazy, kde izraelská armáda bojuje s teroristickým hnutím Hamás.

Netanjahua vyzvali, aby Izrael do 30 dnů udělal kroky k zlepšení podmínek v oblasti. Jinak by podle obou ministrů hrozilo omezení zbrojních dodávek z USA do Izraele.

V úterý, kdy končila lhůta 30 dnů, americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že se žádné změny v dodávkách zbraní Izraeli nechystají. Podle mluvčího ministerstva Vedanta Patela neporušuje v současné době Izrael americké zákony a udělal některé kroky ke zlepšení situace.

„Pro Izrael to není bianko šek,“ uvedl Patel s tím, že USA chtějí „vidět zlepšení celé humanitární situace“.

Dopis oba američtí ministři napsali poté, co se objem humanitární pomoci převezené do Pásma Gazy na začátku října výrazně snížil a někteří analytici psali o tom, že Izrael chce vyhladovět sever Pásma Gazy, kde vede vojenskou operaci proti Hamásu.

Velmi kritické byly v hodnocení toho, jak se změnila situace v Pásmu Gazy za uplynulý měsíc, humanitární organizace. Podle nich z devatenácti požadavků, které bylo možné vyčíst z dopisu obou amerických ministrů, Izrael naplnil částečně jen čtyři.

Výrazně pak zaostal za požadavkem umožnit vjezd do Pásma Gazy nejméně 350 nákladních vozů denně. Podle různých zdrojů denní objemy zůstaly pod jednou stovkou nákladních vozů denně.