USA neudělí víza Palestincům na zasedání Valného shromáždění OSN. Usilují o uznání státu
Spojené státy neudělí víza představitelům Palestinské samosprávy, kteří chtěli přijet na zářijové zasedání Valného shromáždění OSN. V sobotu to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Zdůvodňuje to tím, že palestinská organizace se jasně nedistancovala od terorismu. Washington také kritizuje Palestince za jejich úsilí o mezinárodní uznání palestinského státu, což se v září chystá udělat řada zemí.
Ministerstvo zruší či neudělí víza představitelům Organizace pro osvobození Palestiny a Palestinské samosprávy. Podle agentury Reuters to znamená, že na Valném shromáždění tak zřejmě nebude moci vystoupit prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás.
Úředník ministerstva zahraničí později pod podmínkou zachování anonymity agentuře AP řekl, že rozhodnutí se týká Abbáse a 80 dalších palestinských představitelů. Ministerstvo ale povolí palestinské diplomatické misi v New Yorku, aby se její členové mohli dostavit do sídla OSN.
Podle amerického ministerstva zahraničí obě organizace neplní své mezinárodní závazky.
„Musí důsledně odmítnout terorismus, a to včetně masakru ze 7. října (2023), a zastavit vyzývání k terorismu ve školství,“ uvedl úřad. Ministerstvo také palestinské organizace vyzvalo, aby zastavily „snahy zajistit jednostranné uznání hypotetického palestinského státu“.
Rozhodnutí americké diplomacie označil za „odvážný krok“ izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Podle něj administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu ukázala, že stojí na straně Izraele, napsal server The Times of Israel.
Zástupce Palestinské samosprávy při OSN Rijád Mansúr uvedl, že jeho úřad nyní zjišťuje, jaký bude mít dopad rozhodnutí amerického ministerstva zahraničí na palestinskou delegaci, uvedla agentura Reuters.
Podle palestinské tiskové agentury WAFA ministerstvo zahraničí Palestinské samosprávy považuje americké rozhodnutí za porušení mezinárodní dohody o sídle OSN z roku 1947, která zaručuje vstup mezinárodních delegací do newyorského areálu OSN. Americké ministerstvo vyzvalo, aby rozhodnutí odvolalo.
Spojené státy se domnívají, že když umožní diplomatům z palestinské mise v New Yorku dostavit se na zasedání Valného shromáždění OSN, splní tak svůj závazek neblokovat příjezd zahraničních představitelů, který obsahuje smlouva z roku 1947, uvádí agentura AFP.
„Samozřejmě doufáme, že se to vyřeší,“ uvedl mluvčí generálního tajemníka OSN Stéphane Dujarric. Podle něj je důležité, aby na zasedání byli zastoupeni „všechny členské státy a stálí pozorovatelé“, mezi kterými jsou i Palestinci. OSN bude požadovat od americké diplomacie vysvětlení, dodal Dujarric.
Řada zemí včetně Británie, Francie či Kanady oznámila, že se chystá na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN uznat Stát Palestina. Chtějí tak vyjádřit podporu dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Izrael tyto kroky odmítá a tvrdí, že teroristické hnutí Hamás je bude interpretovat jako odměnu za své činy.
Podle americké diplomacie snahy o uznání palestinského státu a apely Palestinců na mezinárodní justici „přispěly k odmítnutí Hamásu propustit rukojmí a ke zhroucení rozhovorů o příměří v Pásmu Gazy“.