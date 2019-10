Prokurátoři podezírají Trumpova právníka Giulianiho z nezákonného lobbismu, píší New York Times

Newyorská prokuratura vyšetřuje prezidentova osobního právníka Rudyho Giulianiho pro podezření z porušení zákonů o regulaci lobbismu. Napsal to v pátek list The New York Times. Kauza podle něj souvisí s nátlakem Bílého domu na Ukrajinu, který ve Washingtonu spustil proceduru ústavní žaloby na Donalda Trumpa. Giuliani novinářům řekl, že o žádném vyšetřování nic neví. New York 14:07 12. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý newyorský starosta Rudy Giuliani | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Prokurátoři se podle The New York Times zajímají o to, jak se Giuliani podílel na spěšném odvolání americké velvyslankyně v Kyjevě Marie Jovanovitchové, která měla výhrady k úsilí Bílého domu o prošetření údajné korupce Huntera Bidena, syna Trumpova pravděpodobného volebního soka Joea Bidena. Biden mladší působil donedávna ve vedení ukrajinské petrochemické společnosti Burisma. Yovanovitchová byla odvolána letos v květnu.

Giulianiho případ souvisí i s nedávným zatčením jeho dvou spolupracovníků, kteří byli obviněni, že zprostředkovali nezákonné finanční převody na účet poslance Kongresu, jenž měl odvolání Yovanovitchové pomoci. Zatčeni byli Lev Parnas, obchodník ukrajinského původu, a Ihor Fruman, který má kořeny v Bělorusku. Yovanovitchová v pátek v Kongresu prohlásila, že byla z postu velvyslankyně odvolána na popud Trumpa.

Kompromitující informace

Giuliani jakékoli provinění popírá, i když připouští, že se svými spolupracovníky chtěl získat od kyjevské prokuratury kompromitující informace o Yovanovitchové i Bidenových. Americké zákony nařizují občanům Spojených států, aby ministerstvu spravedlnosti oznámili jakékoli kontakty s americkými vládními úřady nebo médii, které udržují na žádost cizích politiků. Nezáleží na tom, zda jsou za tuto činnost placeni.

Giuliani tvrdí, že se žádného prohřešku nedopustil, protože nejednal na žádost ukrajinských úřadů, ale na pokyn prezidenta Spojených států. Listu Financial Times v sobotu řekl, že o vyšetřování, které podle The New York Times vede manhattanská prokuratura, nemá žádné informace.

Demokraté Trumpa obviňují, že si chtěl s pomocí Kyjeva opatřit kompromitující informace o Joeovi Bidenovi, aby zlepšil své vyhlídky na obhajobu prezidentského mandátu ve volbách v příštím roce. Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu, kde mají demokratičtí poslanci většinu, spustila proceduru ústavní žaloby (impeachmentu) a zahájila obsáhlé vyšetřování Trumpa a jeho spolupracovníků.