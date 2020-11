Soud v USA zastavil vyhošťování nezletilých migrantů bez doprovodu. Vystavuje děti vážným hrozbám

Americký federální soudce ve středu nařídil vládě USA, aby zastavila vyhošťování dětí, které byly zadrženy bez dospělého doprovodu po nelegálním překročení hranice s Mexikem. Administrativa dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa letos vykázala ze země tisíce nezletilých migrantů, přičemž postup zdůvodňovala obavami ze šíření koronaviru. Podle soudce z federálního distriktu metropole Washingtonu aktuální přístup vystavuje děti vážným hrozbám. Washington 21:07 18. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký federální soudce ve středu nařídil vládě USA, aby zastavila vyhošťování dětí, které byly zadrženy bez dospělého doprovodu po nelegálním překročení hranice s Mexikem (ilustrační foto) | Foto: Ueslei Marcelino | Zdroj: Reuters

Emmett Sullivan ve středu vydáním dočasného nařízení vyhověl žádosti několika skupin, které žalují americkou vládu ve jménu osob zasažených novou imigrační politikou. Od jejího zavedení před devíti měsíci bylo podle agentury AP vyhoštěno nejméně 8800 dětí bez dospělého dozoru.

Americké úřady se odvolávají na hrozbu šíření koronaviru a nejen nezletilé migranty vrací do středoamerických zemí za zrychlených procedur.

Příkaz soudce Sullivana zakazuje pouze vyhošťování dětí, které do USA přišly bez matky i otce. Mladí migranti by se podle něj v takovýchto případech mohli stát oběťmi událostí s nevratnými následky, neboť by jim hrozilo sexuální zneužívání či jiné formy násilí.

Bílý dům ani americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které má imigrační politiku na starosti, se k vývoji bezprostředně nevyjádřily. Rovněž nebylo ihned jasné, zda bude ministerstvo spravedlnosti proti soudnímu příkazu protestovat.

Podle právníka Americké unie občanských práv (ACLU) Leeho Gelernta je přístup Trumpovy administrativy k dětským migrantům „bezdůvodně krutý a protiprávní“. „Tato politika posílala tisíce malých dětí zpět do nebezpečí bez jakéhokoli řízení,“ citovala jej AP.

Biden opatření odvolá

Omezování nelegálního i legálního přistěhovalectví je jedním z hlavních motivů končícího funkčního období prezidenta Trumpa. Jeho vláda například drasticky snížila limit ohledně přijímání azylantů a po vypuknutí pandemie covidu-19 vydala krizovou vyhlášku, která zakazuje většině lidí přicházejících zpoza jižní hranice setrvat v USA. Jen od března bylo z USA vyhoštěno celkem skoro 200 000 lidí.

Imigrační opatření Trumpovy administrativy byla v podstatě od počátku jejího úřadování předmětem soudních sporů a opakovaně vyvolávala protesty a pobouření. Aktuálně se kromě vyhošťování dětí znovu mluví také o podmínkách, v jakých jsou v USA zadržovány.

V posledních týdnech se objevilo několik zpráv, podle nichž vláda při vazbě migrantů využívá i hotely, přičemž záležitost deleguje soukromým firmám. Jiný federální soudce nedávno vydal nařízení zakazující držení dětských migrantů v hotelech.

Bývalý viceprezident Joe Biden, který po vítězství v prezidentské volbě v lednu Trumpa vystřídá v Bílém domě, se zavázal, že mnohá z opatření zavedených za vlády svého předchůdce odvolá.