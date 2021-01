Americký vakcinační tým uvízl ve sněhu. Aby dávky nemusel vyhodit, očkoval řidiče stojící v koloně

Na polní očkovací stanici se ve středu odpoledne proměnil zasněžený úsek rychlostní silnice na jihozápadě amerického státu Oregon. Ve sněhové bouři tam uvízl tým, který se vracel z očkovacího dne v městečku Cave Junction a měl u sebe ještě šest dávek vakcíny. Kvůli zdržení hrozilo, že by se dávky musely vyhodit, a tak je personál na místě aplikoval šťastným zájemcům. Washington 15:56 29. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký vakcinační tým uvízl v koloně za vzpříčeným kamionem, dávky tak nestíhal dovézt do cíle (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Když pracovníci a dobrovolníci úřadu pro veřejné zdraví okresu Josephine County dokončili svou hromadnou vakcinační akci na střední škole Illinois Valley High School, nikdo by netipoval, že budou na cestě zpět do Grants Pass zřizovat improvizovanou kliniku. Ale přesně to se stalo," píše na své facebookové stránce okresní úřad.

Když tým na zasněžené silnici uvízl v koloně za vzpříčeným kamionem, zbývalo mu asi šest hodin na to, aby zbývající dávky vakcíny dopravil k pacientům čekajícím v cílové stanici. Jeho členové ale dospěli k závěru, že by kvůli dopravní situaci přípravky nestihli dovézt „nezkažené“, popsal deníku The New York Times šéf veřejného zdraví v Josephine County Michael Weber.

„Jelikož nechtěli žádnou dávku promarnit, začali pracovníci chodit od auta k autu a nabízet zaseknutým motoristům příležitost dostat vakcínu...“ pokračuje příspěvek na facebookové stránce jeho úřadu.

Úsměvné reakce

Reakce motoristů na nabídku vakcinace na silnici uprostřed lesa byly různé. Většina lidí se podle Webera v prvním momentě zasmála a poté zdvořile odmítla. „Byly to zvláštní rozhovory,“ popisoval situaci okresní činitel. „Představte si, že jste zaseklí na kraji silnice ve sněhové bouři a někdo k vám přijde a řekne: ‚Hej, nechtěli byste injekci do ruky?‘,“ řekl Weber.

Nakonec se ale dostatečný počet zájemců našel. Jeden z nich prý byl tak nadšený, že si okamžitě sundal tričko a vyskočil z vozu. Weber zase uvedl, že zažil „jednu z nejskvělejších operací“ své kariéry.