‚Můžeme zachránit miliony a miliony lidí.‘ Trump v OSN vyzval k celosvětovému boji proti šíření drog

Spojené národy by se měly víc zapojit do celosvětového boje proti narkotikům, protože tento problém se dotýká každého státu. Na mezinárodní konferenci o boji proti drogám to v newyorském sídle OSN prohlásil americký prezident Donald Trump. Konference se koná den před zahájením všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN, tradičního každoročního setkání světových státníků a diplomatů.

