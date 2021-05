Americké souostroví Outer Banks láká během pandemie turisty. Podnikatelé zažili nejlepší rok

Pandemie covidu-19 těžce dopadá na podnikatele a veřejné rozpočty, ale i v tomto případě se najdou výjimky. Tedy oblasti, kterým tato zdravotní krize ekonomicky neublížila, nebo dokonce prospěla. Právě to je případ bariérového souostroví Outer Banks v Severní Karolíně na východním pobřeží Spojených států. Od zpravodaje z místa Outer Banks 14:38 22. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pláže v oblíbené dovolenkové destinaci ve městě Nags Head | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Tohle je prý nejlepší místo na světě, kde trávit pandemii, říká mi Russ Howard, zdejší pastor baptistického kostela. On sám rád rybaří, surfuje nebo cvičí na pláži a nic z toho nemusel omezit. Outer Banks jsou podle něj místem, které si do velké míry uchovalo pocit normálnosti. A to je magnet, za kterým sem teď proudí spousta dalších Američanů.

„Za poslední rok jsme zažili nepřetržitý nárůst turistiky. Rozdíl je to především mimo hlavní sezónu, to sem začalo jezdit historické množství lidí. Pro mnoho podnikatelů patřil loňský rok k nejlepším, co kdy zažili. Je to tím, že Outer Banks jsou považované za bezpečné útočiště během pandemie. A snadno dosažitelné místo z mnoha států na východním pobřeží,“ vysvětluje David Ryan z radnice Nags Head, jednoho z větších měst na zdejších ostrovech propojených s pevninou dvěma mosty.

Američan David Ryan z radnice Nags Head | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

V době, kdy mnoho Američanů nevyráželo do zahraničí nebo vůbec nechtělo létat, Outer Banks těžily ze své polohy. Do deseti hodin se sem autem dostanete třeba z New Yorku, ale i ze spousty dalších velkých aglomerací.

K podnikatelům, kteří si profesně na pandemii nemohou stěžovat, patří i Jamie Andersonová. Své nezávislé knihkupectví ve městě Manteo sice loni na jaře na nějakou dobu dobrovolně zavřela, ale zákazníkům zboží osobně vozila a byla prý vytížená jako nikdy.

„Telefon mi zvonil jako zběsilý. Trávila jsem spoustu času v autě a doručovala – knihy, učební pomůcky, skládačky, narozeninové dárky od babiček vnoučatům, co se nemohly setkat. Pandemie byla opravdu rušná,“ směje se majitelka obchodu, kde asi 70 procent obvyklé klientely tvoří turisti a kde se teď dveře netrhnou.

Nezávislé knihkupectví ve městě Manteo Jamie Andersonová | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Hodně lidí Outer Banks nově objevilo. Ti, co by jinak na pláž letěli, ale sem mohli pohodlně dojet autem. Jiní se po letech vrátili. Přenesli své životy do zdejších plážových domů a využívali, že se tu nabízí spousta venkovních aktivit. Lidi tu taky docela respektovali nošení roušek, přestože to nikdo nevymáhal. Podle mě to bylo i ze strachu, protože tu máme jedinou nemocnici, ve které ale není jednotka intenzivní péče, takže jsme si prostě nemohli dovolit to nezvládnout,“ popisuje Andersonová.

Knihkupectví Jamie Andersonové ve městě Manteo | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Nedávno byla v Denveru, a když viděla, jak pandemie dopadla na podnikatele tam, bylo jí jasné, že žije v covidové bublině. „Máme velké štěstí – naše pandemická zkušenost je velmi neobvyklá,“ je vděčná Jamie Andersonová, i když se dopadů zvýšeného náporu aut a turistů na své domovské souostroví zároveň bojí. A že tento trend bude pokračovat i letos v létě, to je jisté. Sehnat tu volné ubytování už je skoro nemožné.