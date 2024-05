Američtí studenti proti Izraeli. Vadí jim válka a disproporční utrpení Palestinců, uvádí novinářka

Na amerických univerzitách dochází k potyčkám mezi policisty a studenty protestujícími proti postupu Izraele v Pásmu Gazy. „Evokuje to dávnější protesty ze 60. let, kdy dokonce na několika univerzitách přišli studenti o život v důsledku policejních zásahů. Zejména na Kolumbijské univerzitě to studenty ještě víc utvrdilo v tom, že stanové městečko neopustí,“ popisuje ze Spojených států redaktorka Deníku N Jana Ciglerová.

