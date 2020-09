Pietní akt za oběti 11. září byl v Pensylvánii bez veřejnosti. Trumpovy příznivce ale zákaz neodradil

Akce byla tentokrát kvůli pandemii veřejnosti uzavřená. Ani to ale spoustu Trumpových fanoušků neodradilo, aby se za prezidentem do této venkovské části Ameriky vydali. Na místě tak byly k vidění silné stroje, hudba na plné pecky i moře modrých vlajek s bílým nápisem Trump.

Prezidentovi příznivci obléhali stovky metrů silnice u odbočky k památníku a čekali, až ji policisté po skončení ceremoniálu otevřou. Někteří přijeli opravdu zdaleka - Marc to měl ze Západní Virginie více než čtyři hodiny jízdy.

„Ani jsem nevěděl, že to bude uzavřené. Později to mají otevřít. Musím vidět aspoň prezidentův přelet, až bude odjíždět. Vzal jsem si v práci den volna. Je skvělé, kolik lidí přišlo Trumpa podpořit. Nikoho pro Bidena tu nevidím.“

Doris a Jane jsou místní a na čekání byly také velmi dobře připravené. U otevřeného kufru svého auta si rozložily piknikové židličky. „Udělaly jsme si tu piknik! Čekáme tu už tři hodiny. Hodně lidí říká, že Trump uráží ženy tím, jak o nich mluví. Mě to teda neuráží. Já oceňuju, jak je upřímný, otevřený a nic neskrývá. A jestli měl nějaké aférky – každý má nějakého kostlivce ve skříni. Neznám ty jeho a nic mi do toho není. Bůh žehnej Trumpovi,“ říká Doris. „Ještě další čtyři roky pro Trumpa!“ dodává Jane.

Náročný týden

Uctít oběti teroristických útoků z 11. září 2001 přijel prezident Trump po náročném týdnu. Během něj postupně vyvracel, že by mluvil o padlých amerických vojácích jako o „ztroskotancích“ a vysvětloval, proč v nahrávce pro knihu Boba Woodworda ze 7. února tohoto roku mluví o koronaviru jako o „smrtelné záležitosti, která se šíří vzduchem“, ale ve veřejných projevech před Američany ještě dlouhé týdny vážnost epidemie zlehčoval a uspořádal i několik mítinků pro tisíce svých příznivců.

Mezi lidmi jeho vysvětlování padá na úrodnou půdu. „Virus je smrtící, ale Trump nechtěl vyvolávat v zemi paniku. Vždyť se podívejte, co lidi vyváděli i bez paniky. Vykoupili všechen toaletní papír,“ vysvětluje Jane.

„Nevěřím tomu. To s těmi vojáky je vymyšlené. A to s tím virem taky. Že to Trump říká na nahrávce? Za pandemii může Čína, ne Trump. Ten pro lidi udělal, co mohl. Řekl bych, že to zvládl dobře,“ myslí si Marc, skládá svůj transparent do auta a konečně míří k památníku obětí 11. září, odkud předtím promlouval jeho oblíbený prezident.