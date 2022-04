Americký zkapalněný plyn pro Evropu je řešení v rámci pěti let, upozorňuje velvyslanec Bartuška

Americké firmy se chytají obchodní a strategické příležitosti a vymýšlejí, jak rychle a v jakém množství mohou dodávat plyn do Evropy. Ta po osmi letech ruské agrese vůči Ukrajině, v posledních týdnech vystupňované současnou krvavou invazí, intenzivně hledá alternativy k ruskému palivu. Z celé Evropské unie je na ruském plynu nejvíc závislé Česko spolu s Lotyšskem. Obě země odebírají z Ruska sto procent svého plynu. Washington 8:24 6. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bartuška podotýká, že schvalování všech exportních terminálů na LNG nabralo obrovské obrátky za posledních pět týdnů (Ilustrační foto) | Foto: Chris Ison | Zdroj: Reuters

Americký zkapalněný plyn pro Evropu, to není okamžité, ale střednědobé řešení, upozorňoval Američany při svém vystoupení Václav Bartuška. Český velvyslanec pro energetickou bezpečnost ale během své čtyřdenní cesty do Spojených států pozoroval, že i tady reaguje energetický sektor na současnou fázi ruské války na Ukrajině s urgencí a zvýšení exportu do Evropy chce urychlit.

Ministr Kupka: Pokud nepoteče plyn z Ruska, dodávky do domácností by neměly být omezené Číst článek

Bartuška podotýká, že schvalování všech exportních terminálů na LNG nabralo obrovské obrátky za posledních pět týdnů. Od 24. února zásadně změnila situace ve schvalování nových projektů.

„To, co předtím trvalo roky, teď trvá týdny. To je nepochybně pozoruhodné. To samé se koneckonců děje v Evropě. Je vidět, že je mnohem větší zájem řešit situaci rychle. Ochota tu nepochybně je, jak na straně vlády, tak na straně firem,“ říká Bartuška, ale dodává, že stále jde o řešení v rámci čtyř, pěti let.

Je třeba postavit nové terminály

Zástupci pobaltských zemí si na washingtonském fóru o energetické bezpečnosti pochvalovali zbudování plovoucího terminálu pro dodávky zkapalněného plynu, a plánují další. Na podobné projekty v blízkém zahraničí bude podle Bartušky spoléhat i Česko při snaze odklonit se od ruského plynu a nahradit ho mimo jiné tím americkým.

‚Měl by být postaven před soud.‘ Biden po masakru v Buče označil Putina za válečného zločince Číst článek

To je ale podle vylvyslance otázka postavení nových terminálů u našich sousedů, v Německu, v Polsku, dalších terminálů v Evropě a posílení propojení do Česka.

Podle Bartušky to ekonomický smysl dává. „I země jako Čína, Japonsko nebo Jižní Korea jsou primárně odběrateli zemního plynu v podobě LNG. Dokonce Čína má možnost brát plyn pomocí potrubí, ale bere většinu plynu stále v podobě LNG,“ upozorňuje.

Stále ovšem platí, že v následujících letech podle současného příslibu přijde ze Spojených států asi třetina zkapalněného plynu ve srovnání s tím, co země Evropské unie odebraly loni z Ruska.

„Prezident Biden na summitu Evropy se Spojenými státy hovořil o patnácti miliardách kubíků plynu do Evropy v tomto roce, což bude primárně plyn z jiných částí světa. A o padesáti miliardách kubíků plynu v průběhu pěti let. To mi přijde naprosto realistické,“ říká Václav Bartuška.

Kysilka: Západ si Putina vykrmil obrovskými cenami energií. Proto si mohl invazi na Ukrajinu dovolit Číst článek

Klimatická krize jde stranou

Konference o energetické bezpečnosti se ve Washingtonu konala krátce poté, co Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu IPCC zveřejnil svou zatím poslední zprávu. V té vědci dokládají, že abychom měli naději na zachování planety, na které se dá žít, máme poslední šanci na rychlý odklon od fosilních paliv včetně plynu.

„Teď je na prvním místě energetická bezpečnost dodávek, až na dalších místech jsou ostatní témata, včetně klimatu,“ myslí si český velvyslanec pro energetickou bezpečnost.

Vědci ve zprávě IPCC mimo jiné uvádějí, že není možné zároveň dodržet cíle Pařížské dohody na udržení relativně stabilního klimatu a životního prostředí na Zemi, a přitom stavět novou infrastrukturu pro fosilní paliva. Jak ale zaznívalo na konferenci, americké plynařské společnosti plánují rozvoj svého byznysu na desítky let dopředu.

Podporu jim coby klíčový řečník projevil Joe Manchin, demokratický senátor a specialista na energetiku, který od fosilního průmyslu přijímá největší peníze z celého Kongresu a od loňska blokuje přijetí návrhu klimatického zákona Bidenovy administrativy.