Uzavřená jaderná elektrárna, zrušené lety. Amerika se pere s přívaly sněhu

Nebudeme zahraničními výlety traumatizovat chudší školáky, rozhodlo řecké ministerstvo

Řecko zakázalo třídní výlety žáků středních škol do zahraničí. Zdůvodnilo to snahou, aby nebyli „traumatizováni“ spolužáci, kteří by si to nemohli finančně dovolit a museli by zůstat doma.